Baník pohár nepodcenil a dominoval. Hapal: Grygar čeká, jeho čas přijde

Baník v lize prakticky nechybuje, minimálně inkasuje, na jaře ztratil body jen v Edenu, ale stále to nestačí na nic jiného než čtvrtou příčku. Trpělivě číhá na ztrátu Plzně a Sparty, posun výš by je samozřejmě přiblížil vysněné metě evropských pohárů. Je tu ale i jiná cesta. Vítězství v MOL Cupu a zároveň umístění v top čtyřce znamená jistou účast v Konferenční lize.

„Přáli bychom si to. Uvidíme, jaký bude los, postoupila Sparta, Slavia i Plzeň. Český pohár ale bereme jako velice důležitou soutěž,“ sdělil Pavel Hapal, který by s čerstvými vzpomínkami na předkolo s Kodaní pohárovou jistotu rozhodně uvítal.

Kdo čekal, že klasická jedenáctka dostane proti týmu s nejhorší formou v Chance Lize závratných změn, pletl se. V supersilné sestavě nastoupili z „náhradníků“ jen beci Matúš Rusnák s Patrickem Kpozem a řecký stoper Georgios Kornezos, kterého stejně o poločase nahradila klasická opora Michal Frydrych. Nulové podcenění.

„Nechtěli jsme dělat ani tolik změn v sestavě, jsme stále na začátku jara, máme za sebou šestý zápas. Sil máme dost. Nejsme v pozici, abychom něco podcenili,“ podotkl Hapal. To mu koneckonců ukázaly i nedávné vypjaté pohárové mače Slavie a Viktorie s druholigovými soupeři, které se rozhodovaly až v prodloužení.

Střihavka ocenil Baník

Nenastaly ani očekávané rotace v podobě nasazení brankáře Jakuba Trefila či záložníka Samuela Grygara. Prvního jmenovaného limitovalo zdraví a pozice dvacetiletého polaře v kádru je očividně daleko za základními stavebními kameny Tomášem Rigem a Jiřím Boulou. Zapsal jen pět minut hry. „Čeká na příležitost. Pere se s tím statečně. Věřím, že jeho čas přijde. Kdybychom vstřelili třetí branku, šel by tam dříve, ale zápas nebyl ani za stavu 2:0 rozhodnutý. I proto byla jeho minutáž tak krátká,“ objasnil Hapal.

Obě branky dali hosté jako by se samozřejmostí už v první půli. Nejdříve se Matěj Šín vřítil do vápna, šťastně si narazil se soupeřem a ve snové situaci tváří v tvář gólmanu Stejskalovi nezklamal. Před pauzou zase zmatku stoperské dvojice domácích využil dorážející Michal Kohút. Za devadesát minut nebyl moment, kdy by Baník neměl utkání pod kontrolou. Zatímco Hapal po ofenzivních akcích svého týmu tleskal, nejčastější póza Davida Střihavky byla nevěřícné kroucení hlavou.

„Baník byl nejlepší tým, který jsem na vlastní oči v rámci české ligy viděl. Kvalitní hráči, vazby mezi nimi, vyspělost,“ uznal pardubický trenér po utkání. „Náš výkon byl solidní běžecky, ale v koncovce se trápíme. Dobrému výsledku jsme byli vzdáleni.“

Pokřikem „Baníček, vítěz poháru,“ křepčila výprava ostravských fanoušků, která ve středu večer dorazila ve výtečném počtu, po zápase s úplně stejným sebevědomím jako před ním. Další soupeř je z cesty, Baník je poprvé od sezony 2019/20 mezi nejlepšími osmi. Jen s tím se ale rozhodně chtít spokojit nebude. „S Danem Holzerem víme, jaké to je zvednout pohár. Je to pro nás velká motivace,“ usmíval se šťastný střelec Kohút.