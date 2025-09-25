Přesun z Pardubic do Baníku? Může to být super krok, říká Šancl. S Hapalem už mluvil
Do zimy zůstane na východě Čech, poté se přesune do Ostravy. Společně s Davidem Plankou, Ondřejem Kričfalušim a Artúrem Musákem získal Baník krátce před koncem přestupní uzávěrky i Filipa Šancla. Kreativní ofenzivní univerzál ještě bojuje za Pardubice, kterým pomohl do osmifinále MOL Cupu. Srdnatý výkon Frýdku-Místku otupil až v prvním prodloužení, do té doby však domácí možná až nečekaně vzdorovali. „Neudělali nám to vůbec lehké, ale jsem strašně rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si Šancl.
Pardubičtí fotbalisté se proti třetiligovému soupeři natrápili. V 7. minutě poprvé inkasovali a následně jen zahazovali šance. Když už brankář Jan Tomek na balon nedosáhl, pomohly mu tyče. Tlak hostů postupem času chřadnul a nervozita stoupala. Favorita vysvobodil až Ladislav Krobot proměněným pokutovým kopem. Poslední slovo si vzal Filip Šancl, který doklepl míč do sítě v nastaveném čase prvního prodloužení.
„Zase trpíme na neproměňování šancí. Měli jsme dát gól mnohem dřív, jenže kluci z Frýdku bojovali a hráli skvěle. Fakt nám to udělali hodně těžké. Cením si výhry. Je dobře, že jsme to tady zvládli,“ těšilo Šancla. „Postupem času jsme určitě čekali, že soupeř bude víc unavený, ale fanoušci ho podporovali neskutečně. Ono to dělá strašně moc.“
Dvacetiletého fotbalistu, kterého Pardubicím propůjčila Slavia, čeká v zimě přesun o víc než 200 kilometrů dál. Nedávno se dohodl s Baníkem, kde má společně s Ondřejem Kričfalušim, Artúrem Musákem a Davidem Plankou zalátat díry po nedávných odchodech lídrů Matěje Šína, Tomáše Riga, Erika Prekopa a kapitána Ewertona.
Mimochodem, u Šancla a Planky má Slavia právo na zpětný odkup. „Částky jsou nastaveny vysoko, a pokud by je Slavia v budoucnosti aplikovala, pro klub by to byly velmi výhodné transfery, opět na úrovni odchodu do zahraničí,“ přiblížil pro klubový web sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.
Doufám, že Hapal v Baníku ještě bude
K novému zaměstnavateli se Šancl připojí až v zimě. „Teď jsem hlavou v Pardubicích, chci odvést co nejlepší práci. Pak se uvidí, co bude dál,“ líčil. „Baník se začal řešit během repre srazu, ale o jeho zájmu jsem věděl delší dobu. Myslím si, že to může být super krok v mé další kariéře,“ přikývl Šancl.
„Budu si muset na to zvyknout. Čekám, že to bude něco jiného, ale musím se naučit hrát pod větším tlakem. Asi si ještě nedokážu představit, jaké přesně to může být, ale v Ostravě bude tlak obrovský,“ uvědomoval si jihlavský odchovanec.
Zájem o něj měl i kouč Pavel Hapal, s nímž už byl v kontaktu. „Mluvili jsme spolu. Uvidíme, jestli tam do té doby, než přijdu, bude pokračovat, ale doufám, že jo,“ přál si Šancl.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu