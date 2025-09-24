Olomouc naruby: spráskaná Sigma, divizní vítězové míří do Belmonda a přejí si Spartu
Místo rozdávání fotek a úsměvů pískot, ostudné vypadnutí a hádka s fanoušky. Sigma týden před utkáním na půdě Fiorentiny prožívá muka. Konec v MOL Cupu, který v minulé sezoně ovládla, navíc s divizními Novými Sady (2:3), silně zhoršil náladu v Olomouci. „To je fotbal, to je sport,“ hodnotil kouč Tomáš Janotka. On i celý tým si museli vyslechnout kritiku, zatímco domácí juchali. „Doufám, že to v Belmondu oslavíme, jak se sluší!“ smál se výborný brankář Zdeněk Kofroň.
Divize vs. Konferenční liga, olomoucké derby, stadion(k)y čtyři kilometry od sebe. Měl to být svátek fotbalu v hanácké stotisícové metropoli – a on fakt byl. Akorát s tuze nečekaným rezultátem. Patnáct set diváků vidělo, jak se milionové posily Sigmy trápí a po poločasovém vedení laxně pro celý tento ročník opouští scénu MOL Cupu. Ano, fakt je konec. Zatímco v minulé sezoně formu Janotkova souboru odnesla obě pražská „S“ i Baník, teď favorit potupně vyklidil jeden z cílů.
„Říkal jsem klukům, proč Evropu letos hrajeme. Díky MOL Cupu. Stejně tak jsme tuhle cestu chtěli mít i letos, ale překvapivě jsme vypadli,“ podotkl kouč Tomáš Janotka.
Šanci dal širšímu kádru, ale nikdo – snad kromě Dominika Janoška – si neřekl o to, aby promluvil do změny sestavy. „Musím říct, že po dnešku si někteří rotaci nezaslouží,“ dodal zklamaně.
Chaos v defenzivě, laxní koncovka, tragický přístup některých jedinců. To byl hlavní zmar prvoligisty. Zatímco domácí? Od první sekundy agresivita na hraně, mimořádná efektivita a k tomu všemu životní výkon brankáře Zdeňka Kofroně. „Neuvěřitelný, fantastický, famózní,“ kroutil trenér vítěze Josef Pančochář, stejně jako Kofroň, někdejší hráč Prostějova a kamarád bývalých sigmáků. „Kuba Plšek a další kluci mě na dálku podporují, děkuju jim, budeme tady asi dlouho.“
Samozřejmě, historické odpoledne si zasloužilo oslavu. Nejdříve bylo však třeba rozebrat montované tribuny, které se v novosadském areálu instalovaly ráno před utkáním. Někteří, třeba právě hrdina Kofroň, však mysleli dopředu. „Dovolenou jsem si vzal i zítra, jdeme s manželkou na wellness, abychom si to užili se vším všudy,“ smál se gólman od ucha k uchu.
Pokud se potvrdí informace o tom, že výtěžek ze vstupného bude využit jako prémie pro postoupivší, bude stát středeční večírek určitě za to. „Já si dám střídmě jen pivko, musím v sedm ráno do práce. Už jsem měl volno ve středu, takže ve čtvrtek už musím,“ usmíval se Pančochář.
Jeho mužstvo si opravdu zaslouží respekt, stejně tak hřiště, které se ani při dešti tak netrhalo. Povedl se plán nehrát v Holici ani na Andrově stadionu, ale doma, kde je plocha užší. Vydařil se i přesun divizního duelu s Břeclaví na čtvrtek, aby se ušetřily síly i pažit. Ex-sigmák Jakub Rolinc, střelec druhé branky, zastínil Muhammeda Tijaniho v celkové práci, soubojích i efektivitě. A takhle to bylo i u dalších. Pětasedmdesátiletý masér Jiří Vít, jenž v Brücknerově éře působil i u reprezentace a ze Sigmy byl odejit, může cítit zadostiučinění. Zatímco Janotka a spol. se dostali pod tlak. Kulantně řečeno: uvnitř už bývala byla mnohem lepší atmosféra než teď...