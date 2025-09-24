Střihavka po postupu: Udělali jsme si to těžké, třeba se věci změní. Vecheta nehrál
Oddechli si. A to tak, že opravdu pořádně. Pardubičtí fotbalisté měli v utkání třetího kola MOL Cupu nečekané starosti, vždyť ještě dvacet minut před koncem prohrávali na hřišti třetiligového Frýdku-Místku. Z letargie je probral až pokutový kop, který v 71. minutě proměnil Ladislav Krobot. Rozhodnutí pak v prodloužení přinesl Filip Šancl. „Přesně takový zápas jsme potřebovali, byť je jasné, že jsme nechtěli, aby takhle vypadal,“ hlásil trenér David Střihavka po výhře 2:1 v prodloužení.
V Chance Lize se Pardubicím nedaří. Po osmi odehraných zápasech jsou poslední, mají jen tři body a na výhru stále čekají. Značné nepříjemnosti je potkaly i v pohárovém utkání ve Frýdku-Místku, kde brzy inkasovaly a poté jen zahazovaly šance. Jan Trédl s Abdullahim Tankem trefili tyč, další tutovky likvidoval brankář domácích Jan Tomek. „Zápas jsme měli rozhodnout už v první půli,“ věděl David Střihavka.
Ulevilo se vám?
„Spíš je to taková motivace do další práce. Udělali jsme si to těžké. Stejně jako v lize jsme z první střely dostali gól, ale otočka je úžasná.“
Co se ve vás po takto vydřeném postupu odehrává?
„Honí se ve mně to, že přesně tohle může být v sezoně okamžik, díky kterému se hodně věcí třeba může změnit. Přesně takový zápas jsme potřebovali, byť je jasné, že jsme nechtěli, aby takhle vypadal. Zvládli jsme těžké utkání na těžkém terénu a proti dobrému soupeři, za to dávám kredit. Samozřejmě jsme měli rozhodnout už v první půli, kdy jsme měli čtyři nebo pět tutových šancí. Také ve druhém poločase jsme měli tři nebo čtyři takové. Jedna byla skoro do prázdné brány, i Tanky to měl nalito. Nevyřešili jsme spoustu brejků a potom jsme se strachovali do poslední chvíle. Nicméně urvali jsme to. Třeba to opravdu může být pro nás všechny moment, který to změní a podobné zápasy budeme zvládat i v lize.“
Jsou právě neproměněné tutovky odrazem toho, že se vám teď v lize nedaří?
„Samozřejmě to může mít souvislost, ale i tak by to měli kluci řešit s větším přehledem a nadhledem. Sami jste viděli, že šance to byly vyložené. Jsou to ale zkušenosti pro mladé kluky. Někteří mají dvacet let, další devatenáct, osmnáct... Jedeme dál, tohle jsme potřebovali.“
Během utkání jste hodil i fixem a vztekal jste se. Naštvaly vás zbytečné nepřesnosti?
„Jo, ale sami vidíte ten terén, i počasí bylo složité. Později už byla i tma, takže možná to souvislost mělo. Z toho, abychom udělali výsledek, jsme se dostali do křeče. Prostě jedno s druhým, ale zvládli jsme to.“
Do druhého poločasu postupně naskakovali Ryan Mahuta, Filip Šancl nebo Divine Teah. Nečekal jste od nich rychlejší adaptaci? Šancí totiž postupně ubývalo.
„Souhlasím s vámi. V první půli jsme tam měli takové rychlostní hráče. Pak přišli Devine Teah se Šanym, což jsou kluci s jinou typologií, chtějí víc hrát a chtějí si narazit. Jejich typologie byla trošku jiná, ale Devinovi jsme říkali, ať to hraje přímočařeji. Nakonec to ale Filip Šancl rozhodl.“
Na hřišti se vůbec neobjevil Filip Vecheta, který se ale v zápise objevil jako náhradník. Co s ním je?
„Onemocněl. Bylo mu blbě už včera na hotelu, takže odjel autem, aby se dal co nejrychleji dohromady.“