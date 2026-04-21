Jablonec - Mladá Boleslav 1:0. Severočeši jsou ve finále poháru, postup zařídil Jawo

Lamin Jawo otevřel proti Mladé Boleslavi skóreZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
ČTK, iSport.cz
Pohár FAČR
Fotbalisté Jablonce zdolali Mladou Boleslav 1:0 a po osmi letech jsou ve finále domácího poháru. Semifinále rozhodl v prvním poločase Lamin Jawo. Severočeši budou usilovat o třetí vítězství v soutěži po triumfech v letech 1998 a 2013. Ve finále 20. května v Hradci Králové vyzvou buď Karvinou, nebo Ostravu.

Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. Jablonec jako jediný ze semifinalistů hraje o evropské poháry i v nejvyšší soutěži. Pokud by skončil do čtvrtého místa a zároveň ovládl MOL Cup, prošel by do pohárů i pátý celek z ligy.

Severočeši se v semifinále představili po čtyřech letech, Mladá Boleslav dokonce po osmi. Oba týmy vyřadily ve čtvrtfinále v penaltovém rozstřelu největší favority soutěže. Jablonec přešel přes Slavii, Středočeši zase vystavili stopku jinému pražskému týmu Spartě.

Domácí dnes začali velmi aktivně a v úvodní čtvrthodině hosty tlačili. Z řady rohů ale nic nevytěžili, s Nebylovou střelou si poradil brankář Floder. V 33. minutě vytěsnil Singhatehovu hlavičku na roh, z něj se už ale Jablonečtí prosadili.

Jawo si naběhl na přední tyč na Novákův centr a hlavou poslal svůj tým do vedení. Jeden ze dvou nejlepších střelců Jablonce v ligové sezoně zaznamenal 10. soutěžní zásah, navíc proti bývalému zaměstnavateli. Navýšit náskok mohl Singhateh, jenže těsně z úhlu minul. Kvůli zranění ho pak ještě v úvodním dějství nahradil Alégué.

Také po změně stran hrozil především Jablonec. V 73. minutě Jawo skóroval podruhé, kvůli ofsajdu však byla jeho radost předčasná. Domácí už těsný výsledek uhlídali, v závěru ještě Alégué zakončil vedle tyče. Jejich trenér Luboš Kozel oslavil postup na úkor svého syna Davida. Ten dnes zůstal pouze mezi hostujícími náhradníky.

Mladá Boleslav, které v lize patří 12. místo, za celý zápas domácího gólmana Hanuše výrazněji neprověřila. I kvůli tomu na čtvrté pohárové finále nedosáhla a nenaváže tak na triumfy z let 2011 a 2016. Jablonec oplatil Středočechům únorovou ligovou prohru 0:3 na jejím hřišti a porazil ji ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů.

Doporučujeme

Články z jiných titulů