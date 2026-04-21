ONLINE: Jablonec - Ml. Boleslav 1:0. Skóre v semifinále MOL Cupu otevřel Jawo
Domácí fotbalový pohár pozná v úterý oba finalisty. Ten první vzejde ze souboje Jablonec - Mladá Boleslav, kde se domácí pokusí potvrdit roli největšího favorita na celkové vítězství v MOL Cupu. Povede se to svěřencům trenéra Luboše Kozla? Utkání se hraje od 17:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Z poháru už vypadli tři největší favorité, ve čtvrtfinále skončily lídr ligové tabulky Slavia, Sparta i Plzeň. Semifinále MOL Cupu bude bez všech tří nejúspěšnějších klubů české historie poprvé od sezony 2014/15. Už v září nečekaně vypadl také obhájce trofeje Sigma Olomouc.
Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. Finále MOL Cupu se uskuteční 20. května v Hradci Králové.