Alégué nadchl kličkou à la Ronaldinho. Kinský: Takovou techniku neměl ve Slavii nikdo
V posledních dvou sezonách zvedl produktivitu, dál udivuje eskamotérskými kousky. Přesto nemá totálně jisté místo v sestavě fotbalistů Jablonce, v úterním vítězném semifinále poháru proti Mladé Boleslavi (1:0) ho dokonce kouč Luboš Kozel střídal, i když šel na plac jako náhradník. To je nepříjemné. Alexis Alégué je záhada ze severu. Borec drží nadání pro největší ligy, přesto stojí na místě. Proč?
Před časem si na Spartě povodil Tomáše Wiesnera kličkou ve stylu Ronaldinha, brazilského smíška, bezesporu naprosté legendy nejen Barcelony. Míč si nahodí na špičku, zvládne s ním na ní pohyb na jednu stranu, pak na druhou. A je pryč.
V úterý v pohárovém semifinále zaskočil mladoboleslavského kapitána Martina Králika manévrem, pří němž nadzvedl balon přes jeho hlavu a oběhnul ho. Něco podobného ostatně zkusil také v sobotu na Letné.
Neskutečné, krásné, nápadité, drzé, mladá generace by povzdychla: WOW!
Alexis Alégué Elandi, jak zní celé jeho jméno, je virtuos mezi ligovými fotbalisty. Těžko najdete zábavnějšího hráče, tak to prostě je. „Byl jsem s ním ve Vyškově. A takovou individuální techniku neměl ve Slavii nikdo,“ řekl před časem brankář Antonín Kinský. „Pamatuju si, že něco podobného už udělal někdy před rokem na Spartě, to jsem byl v Olomouci. Koukal jsem na to s otevřenou pusou,“ přidal se Filip Zorvan, dnes už Aléguého kumpán z týmu, který míří do Evropy.
Severočeši jsou v lize třetí, na pátý Hradec mají náskok šest bodů. K tomu se prodrali do finále poháru. Kontinentální soutěže jsou blízko. Alégué úspěchu pomáhá. Jenže dojem je jasný. Při svém talentu a kvalitě by měl dodat ještě větší bomby. A rozhodně myslet na lepší adresu, při vší úctě k jeho současnému zaměstnavateli.
Jenže s Francouzem s kamerunskými kořeny (v mládeži reprezentoval obě země) je to občas složité. V úterý jej Kozel poslal na hřiště na konci první půle za zraněného Ebrimu Singhateha. Pár minut před koncem pak pravé křídlo stáhl. Alégué to nenesl rozhodně lehce. Mezi fotbalisty je to bezesporu bráno jako potupa.
„To nebylo nic proti němu. Byl jediný malý na hřišti, potřebovali jsme hlavičkáře,“ objasňoval kouč Luboš Kozel. „Moc to nebral, občas je to s ním těžké, ale hned jsem mu to vysvětlil. Škoda, že neproměnil šanci chvíli předtím to by odcházel s aplausem celého stadionu,“ usmál se.
Jeho slova potvrzuje také událost z konce února. Po duelu s Mladou Boleslaví udeřil Alégué hlavou Daniela Langhamera, za což schytal distanc na pět utkání. „K tomu poměrně vysokou pokutu od klubu. Ale má ji motivační, něco může získat zpátky,“ prozradil Kozel.
Především však nehrál více než dva a půl měsíce, což těžce nesl. „Byl tím potrestaný. Trénoval s námi, ale pak jsou nějaké hry a on se musí odpojit. Když člověk jede celý týden a pak nemá ten vrchol v zápase, nejradši by něco rozkopal. Nebo by znovu dal někomu hlavu,“ glosoval situaci pro něj klasicky ironicky záložník Zorvan.
Alégué i v tom případě projevil, že je svůj. V kabině není slyšet, má vlastní svět. Když jedou vtípky na hraně, které třeba v klidu bere Lamin Jawo, on se nezapojí. „Drží si odstup,“ podotkl Zorvan.
Povaha šikulu zkrátka brzdí, není třeba to zakrývat. Zatím má na kontě šest startů ve francouzské Ligue 1, na další to nevypadá.
Alégué v této sezoně
- Zápasy: 24
- Minuty: 1590
- Góly: 1
- Asistence: 7
- Střely na 90 minut/na bránu: 1,19/19 %
- xG/na 90 minut: 2,43/0,14
- Driblinky na 90 minut/úspěšné: 5,77/46,1 %
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 27,34/75,8 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 3,4/45 %
- Přihrávky do šestnáctky na 90 minut/úspěšné: 3,51/58,1 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 19,58/37,3 %
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 1
Alégué v dresu Jablonce
- Zápasy: 81
- Minuty: 4881
- Góly: 8
- Asistence: 15
- Střely na 90 minut/na bránu: 1,46/35,4 %
- xG/na 90 minut: 9,52/0,18
- Driblinky na 90 minut/úspěšné: 6,03/51,4 %
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 27,47/75,1 %
- Centry na 90 minut/úspěšné: 3,52/32,5 %
- Přihrávky do šestnáctky na 90 minut/úspěšné: 3,52/52,9 %
- Souboje na 90 minut/úspěšné: 20,36/39,6 %
- Žluté karty: 12
- Červené karty: 1