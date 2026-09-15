MOL Cup ONLINE: Mladá Boleslav hraje v Třinci, Liberec se představí ve Vlašimi
MOL Cup už zná dva jisté osmifinalisty, minulý týden se z postupu radovaly Sparta a po penaltovém triumfu nad Olomoucí také Prostějov. Dnes se přidají další dva postupující mezi 16 nejlepších. Mladá Boleslav po výprasku 0:3 v Liberci bude bojovat na hřišti druholigového nováčka z Třince, ve formě hrající Slovan Liberec se představí na půdě rovněž druholigové Vlašimi. Oba zápasy můžete sledovat v ONLINE přenosech na webu iSport.