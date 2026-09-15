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MOL Cup ONLINE: Mladá Boleslav hraje v Třinci, Liberec se představí ve Vlašimi

Martin Šubert z Mladé Boleslavi sestřelil Baník dvěma góly
Martin Šubert z Mladé Boleslavi sestřelil Baník dvěma gólyZdroj: FK Mladá Boleslav
Martin Šubert z Mladé Boleslavi sestřelil Baník dvěma góly
Martin Šubert z Mladé Boleslavi sestřelil Baník dvěma góly
Mladá Boleslav má po pěti kolech Chance Ligy na kontě stejně bodů jako vedoucí Slavia
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iSport.cz
Pohár FAČR
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MOL Cup už zná dva jisté osmifinalisty, minulý týden se z postupu radovaly Sparta a po penaltovém triumfu nad Olomoucí také Prostějov. Dnes se přidají další dva postupující mezi 16 nejlepších. Mladá Boleslav po výprasku 0:3 v Liberci bude bojovat na hřišti druholigového nováčka z Třince, ve formě hrající Slovan Liberec se představí na půdě rovněž druholigové Vlašimi. Oba zápasy můžete sledovat v ONLINE přenosech na webu iSport.

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