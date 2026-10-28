Nová teplická vize: bez hostování! Frťala chválil debutanta ze Sparty (17): Je to čert
Bylo to jistojistě jiný přístup k poháru, než který zvolil Liberec. Teplice při prohře v osmifinále MOL Cupu (0:1) protočily prakticky každý post v sestavě a ukázaly rovnou na dva teenagery. K postupu to nevedlo, k velmi dobrému výkonu teprve 17letého Sebastiana Pecha ale ano. A co je nejdůležitější, mladík se sparťanskou i slávistickou minulostí Teplicím plnohodnotně patří, nejde o žádné hostování. „Příchodem nového majitele se to radikálně změnilo,“ říká Frťala.
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Je to brousek a osobnost, to se o něm ví. A to ještě neoslavil plnoletost. Stoper Sebastian Pech nějakou dobu patřil k zajímavým prospektům slávistické akademie, koneckonců jeho starší bratr Dominik to dotáhl až do áčka a následně do švýcarskéhoYoung Boys Bern.
Sebastian se ale pro tuto cestu nerozhodl, ve velmi útlém věku učinil kontroverzní rozhodnutí – před pěti lety přeběhl přes řeku k rivalovi ze Sparty. Aby to opepřil, v letošním jarním druholigovém derby béček si připsal za nevybíravý zákrok červenou kartu.
Rozervanost mezi pražskými kluby se ho již netýká, od září je hráčem Teplic. Nastálo. Po potopení sparťanského béčka do bažin ČFL bylo o odchodu mladíka celkem jasno, třetí ligu už přerostl. Áčku se líbil, koneckonců Brian Priske ho vzal do letní přípravy, ale pro sedmnáctiletého kluka byla (na rozdíl od Huga Sochůrka) cesta zatarasená.
Koho připomíná v datech?
Měsíc a půl o něm v Teplicích sice nebylo vidu ani slechu (nastupoval především za B tým), když tu se najednou objevil v základní sestavě MOL Cupu proti Liberci.
To byl mimochodem důkaz, že v hierarchii teplických záložníků i ve svém věku přeskočil ukrajinskou posilu Denyse Taradudu, který na konci října čeká na první ligové minuty. Přitom daty ze slovenské ligy výrazně připomínal Denise Halinského.
„Není to tak, že by na ligu nebyl připravený. Aktuálně jsou ale hráči před ním. Utkání se vyvíjelo tak, že jsem nechtěl střídat stopera. Nemáme moc zranění, šance prostě není taková. Je to absolutní profesionál, ale chápu, že to pro něj není příjemné,“ zmínil Zdenko Frťala.
Ale zpět k Pechovi. Zápas zvládl brilantně, na levé straně obrany působil nesmírně vyspěle a výrazně komplikoval život jindy nebezpečného Patrika Dulaye, místy i Lukáše Maška. Dovolil si i s rozehrávkou, byť jednou jeho tým od nebezpečného brejku Slovanu po jeho přihrávce zachránil sudí Machálek, který odpískal faul na mladého stopera.
Ohnivá povaha a sebevědomí
„Na svůj věk je dost vyzrálý. Je to hráč s potenciálem a mnohdy až přehnaným sebevědomím,“ pousmál se Frťala. „Má určité rizikové věci, které byl zvyklý dělat i z pozice stopera. Komunikujeme spolu, ví, že v lize za to můžeme být krutě potrestaní. Ukázal, že už je připraven být kdykoliv alternací.“
Zároveň se rozmluvil o mladíkově ohnivé povaze. Ve sparťanském béčku se považoval za lídra, nyní poznává, že pokřikovat na o dvanáct let staršího Matěje Pulkraba je trochu něco jiného. „Jeho řeč těla je naprosto fantastická, srší z něj energie, je to takový čert. Náš kustod mu ale ten hřebínek občas srazí, aby si na lídra zatím nehrál. Má k tomu ale dobře nakročeno. Tento tým má lídry dané,“ pousmál se trenér.
Pech je symbolem cesty, kterou se Teplice vydaly. Byť nákupy posil nebyly pod novým majitelem Milanem Kratinou na první pohled tak megalomanské a mnohdy by se zdálo, že „Skláři“ od své tradiční strategie nijak neuhnuli, je tu jedna významná změna.
S výpůjčkami je konec
Zatímco dva roky zpět by stopera klub přivedl na hostování a po roce či dvou by se s ním automaticky loučil, Pech je na Stínadlech na přestup. Jistě, Sparta má předkupní právo, ale Teplice mají náhle větší jistotu i motivaci hráče rozvíjet a do budoucna s ním počítat.
Práce s mladými hráči byla pro žlutomodré vždy výsadou - a proto pražská „S“ na sever Čech rozehrát mladíky vesele posílala. Těmto dnům je konec, Teplice chtějí stát na vlastních nohou. Před dvěma lety měly na hostování šest hráčů, minulou sezonu pět, tuto sezonu nula. „Příchodem nového majitele se radikálně změnilo, že můžeme uzavírat dlouhodobé smlouvy či smlouvy s cizinci. Neříkám, že do budoucna nepřijde hráč na hostování, ale chceme to minimalizovat,“ potvrdil Frťala.
Teplice tak angažováním Pecha sáhly na model, který jim už se Spartou vyšel u Dalibora Večerky. Rovněž nedostatkové zboží, tedy levonohý stoper, rovněž na přestup s možností zpětného odkupu. Ta se situací může v budoucnu zamávat jako třeba v případě Ondřeje Kričfalušiho, ale klub cítí, že má zkrátka větší páky než v minulosti. Poprvé za dlouhé roky například nemá v kádru ani jedno jméno ze Slavie.
Navíc neustále sleduje mládežnický trh plný talentů – web iSport evidoval zájem o baníkovského Jiřího Míčka, Pech byl na seznamu od 16 let. Je otázkou času, kdy tento „čert“ dostane šanci i na ligové scéně.