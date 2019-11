Sparta bude hrát zimní Tipsport ligu, vrací se po více než dvaceti letech | iSport.cz

Pražané v zimní přípravě obvykle volili jiný program, Tipsport Liga do jejich plánů během posledních let nikdy nezapadala. Ovšem to se teď změnilo. Souvisí to i s tím, že sázková kancelář je od února generálním partnerem letenského klubu. „Sparta cítila, že by se našich aktivit měla účastnit,“ tvrdí Kolář.

Mužstvo kouče Václava Jílka se představí ve skupině B, kterou hostí Mladá Boleslav, a kromě Středočechů narazí ještě na Varnsdorf a Hradec Králové. „Sparta je zvyklá na přírodní trávníky, na umělce v zimě moc nehraje. Proto jsme rádi, že jsme se v tomto směru dokázali domluvit,“ zmiňuje manažer Tipsportu Lubomír Ježek.

Na nově spuštěných webových stránkách soutěže ve čtvrtek ráno chvíli svítilo, že půjde „jen“ o béčko Sparty, to se však ukázalo jako nedorozumění. „Její sestava maximálně někdy bude kombinovaná,“ dodává Ježek. Pořadatelé zvali i Slavii a Plzeň, dva nejlepší české kluby ale účast odmítly.

Z aktuální ligové top šestky se ovšem kromě Sparty a Boleslavi představí i Jablonec a Baník. Severočeši budou hrát ve skupině A na pražském Xaverově proti Bohemians, Příbrami a Dukle. Ostravané hostí skupinu D, kde se utkají s Karvinou, Prostějovem a slovenským Žiarem nad Hronom.

Céčko se premiérově odehraje na Slovensku, konkrétně v Dunajské Stredě. „Našli jsme tam mimořádné zázemí, podmínky jsou skvěle,“ upozorňuje Ježek. Domácí celek tam vyzve Nitru, Skalicu a také Zbrojovku Brno.

A systém turnaje? „V průběhu soutěže se eviduje jedna kompletní tabulka ze všech skupin,“ vysvětluje Kolář. Vítězem se stane tým s největším počtem bodů, dalšími kritérii jsou skóre a vstřelené góly. Triumf z letošního ledna obhajuje Baník, nový šampion obdrží také prémii 160 tisíc korun.

Navzdory zájmu se nedostalo třeba na Chrudim, Ústí nad Labem, Táborsko nebo FK Poprad. „A Liberec se vyřadil sám. Měl zájem hrát v boleslavské skupině, ale bohužel nechtěl potkat ve skupině Spartu, s kterou hraje první jarní kolo. A my jsme skupinu A už měli obsazenou,“ říká Kolář.

Na Tipsport Ligu pak stejně jako v minulém ročníku volně naváže Tipsport Malta Cup. Na ostrově uprostřed Středozemního moře se v turnaji čtyř týmů od 25. do 27. ledna utkají Brno, Baník, Boleslav a Dunajská Streda. Hrát se bude na národním stadionu Ta’ Qali. Všechna čtyři mužstva na Maltě absolvují týdenní kemp, během kterého se zároveň střetnou i s tamními prvoligovými kluby.

Podstatnou část zápasů obou soutěží bude opět vysílat Nova. „Získala exkluzivní vysílací práva. Na Nova Sportu bude možné vidět devět přímých přenosů, což je nejvyšší počet v historii Tipsport ligy. Dalších patnáct přenosů poběží ve formě streamů na TV Tipsport. A všechny 4 zápasy z Malty budou rovněž na Nova Sport,“ uzavírá Ježek.