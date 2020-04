Jiránek: Konec nižších soutěží? Trochu s tím počítám, budu hrát dál | iSport.cz

V rozehraném ročníku pražského přeboru zatím nechyběl ani minutu, ale do konce sezony už Martin Jiránek možná žádnou nepřidá. Jak iSport.cz informoval ve středu odpoledne, nižším soutěžím v Česku hrozí předčasný konec. Důvod je evidentní: postupující pandemie koronaviru, počet nakažených nejen v Česku rychle roste. „Nenapadlo by mě, že něco takového někdy zažiju, ale nedá se nic dělat. Zdraví je na prvním místě,“ říká bývalý reprezentační stoper, toho času hráč Radotína. V květnu mu bude jednačtyřicet, ale pokud by tahle sezona předčasně skončila, hrál by dál.

Překvapují vás úvahy o skrečování nižších soutěží, nebo jste to čekal?

„Upřímně, tak nějak jsem s tím počítal. Když se u nás před měsícem objevily první případy koronaviru, říkal jsem si, že to nebude na krátkou dobu. A vidíte, vážně je to tak.“

Zažil jste někdy celé jaro bez fotbalu? Stihli jste odehrát jen první kolo.

„Tohle je scénář, který vás prostě nenapadne. Pro všechny je to nepříjemné, některé kluby v první a druhé lize už snižovaly výplaty. Věřím, že aspoň tam východisko najdou a bude se moct ještě hrát.“

A v amatérských soutěžích včetně vašeho pražského přeboru?

„Kdyby se situace kolem koronaviru dramaticky zlepšila, malá šance na dohrání sezony by tu ještě byla. Na druhou stranu hráči chodí do práce a v létě budou chtít na dovolenou… Možností, jak to řešit, je pořád ještě relativně dost, ale hodně záleží na času. Nikdo teď nedokáže odhadnout, jestli to bude ještě na tři týdny nebo na tři měsíce. Taky je otázka, jak menší kluby finančně ustojí období bez fotbalu.“

Hrát bez diváků by v nižších soutěžích asi nedávalo smysl, viďte?

„Viděl bych to spíš ze zdravotního pohledu. Někdo v týmu může být nemocný, nakazí spoluhráče nebo soupeře, a rázem máte dvě mužstva v karanténě. Totéž platí i pro ligu, nic se nesmí uspěchat.“

Pokud by se sezona skutečně nedohrála, šel byste i do té další?

„Nestavěl jsem to tak, že bych po téhle sezoně určitě skončil. Za této situace bych z fotbalu odejít nechtěl, pokračoval bych. Pak může konec přijít kdykoliv: v zimě, za rok v létě… Přebor mě baví, je to teď pro mě ideální soutěž. Snad budeme moct brzy zase hrát.“