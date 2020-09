Superlob kanonýra Alijagiče. Naděje pro útok Slavie skórovala jako mazák

Byl to gól, který byste od sedmnáctiletého holobrádka nečekali. Jenže to by se nesměl jmenovat Denis Alijagič. Talentovaný rodák z Bosny a Hercegoviny se náramně uvedl při svém debutu v dresu slávistického béčka ve třetí lize: v závěru utkání v Benešově střídal a za deset minut skóroval perfektním lobem. Přispěl tak k výhře svého týmu 5:2, přičemž poslední gól stál taky za to: balon se odrazil kuriózně tak, že přeskočil domácího brankáře…

Tohle byl milimetrově přesný kousek, který se jen tak nevidí ani na top úrovni. Běžela 90. minuta utkání ČFL Benešov – Slavia „B“, když se Denis Alijagič rozbíhal z hloubi vlastní poloviny. Adam Vlasák mu adresoval do levé strany míč, útočník s desítkou na zádech okamžitě zrychlil a doběhl až k hranici šestnáctky. Už to vypadalo, že zakončení prováhal a dva domácí obránci ho zablokují. Jenže nadějný kanonýr se zastavil, podkopl filigránsky balon – a ten se ladným obloučkem snesl pod břevno. Pane jo…

Při tom šlo o malé déja-vu. Dvě minuty před tím takřka v identické pozici míč podebral rovněž, ale ten břinkl o levou tyč. Podruhé už lob vypiloval k dokonalosti a mohl za aplausu slávistických fanoušků běžet k rohovému praporku slavit s náhradníky a pak i s dalšími spoluhráči. Byl to skvělý soutěžní debut – za béčko si ovšem kanonýr slávistického výběru do 19 let poprvé zahrál už zkraje září v přátelském utkání s rezervou Dukly a taky nebyl do počtu. Vždyť si připsal gól a dvě asistence.

Alijagič platí za velký slávistický příslib. Přitom se v roce 2010 objevil v dresu Sparty, kde byl spoluhráčem jiného výjimečného talenta: Adama Hložka. Před čtyřmi lety však Letnou opustil a stěhoval se do Edenu. Trefuje se pravidelně a stoupá jednotlivými kategoriemi, letos se připojil k týmu do 19 let. Loni na jaře byl vyhlášen nejlepším hráčem mezinárodního mládežnického turnaje All Stars Cup. Má výborný herní přehled a střelecký instinkt i patřičné sebevědomí a ambice. Netají se tím, že by se jednou rád stal útočníkem číslo 1 v áčku, které nesmlouvavého kanonýra potřebuje. Obdivovatel krajana Edina Džeka se narodil v Česku, má dvojí občanství a na kontě starty v obou mládežnických reprezentacích.

Aby toho ale v sobotním dopoledni nebylo v Benešově málo, nevšední byl i poslední gól utkání. Matěj Jurásek vypálil a míč po teči vyletěl vysoko do vzduchu. Po dopadu na zem pak nabral takovou rotaci, že přeskočil nešťastného benešovského brankáře Nicolase Rotbauera a skončil v bráně. Tím se skóre zápasu uzavřelo na 5:2 pro Slavii, přičemž vysokou výhru červenobílých sledoval pozorně i Tvrdík. Ivan Tvrdík, asistent rozhodčího…