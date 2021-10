Když se dva perou... Postup chtějí béčka Baníku i Sigmy, vede Kroměříž

„Pomohlo nám, že kádr zůstal pohromadě a ještě jsme ho dobře doplnili Lhoteckým, Hapalem, Jelečkem nebo Surynkem. Přišla kvalita. Chceme udělat maximum, abychom byli úspěšní. Dlouhodobým cílem klubu je druhá liga, ale je to otázka legislativní a personální. Trenér Červenka už je u nás delší dobu, nastavil si velmi dobře tým k obrazu svému. Panuje tam opravdu profesionální přístup. Byl by hřích říkat, že se o to neporveme a nepokusíme se vyhrát. Mnohdy rozhodují náhody, detaily, štěstí. Dokud budeme na dostřel, budeme se rvát až do konce. První místo je odměnou za dřinu všech. Jsme jedna velká rodina, vážíme si toho. Jakmile má pohodu áčko a předvádí dobrý fotbal, přenáší se to i dál. Poznáte to třeba podle počtu lidí ve vipce...“ (smích)