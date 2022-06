Šlágr Slavie s Plzní: áčka o titul, béčka o postup. Pomáhá neochota soupeřů

Všechno komplikuje, nebo spíš zjednodušuje, neochota či neschopnost drtivé většiny třetiligových klubů splnit licenční podmínky pro postup do vyšší soutěže. Přihlášky totiž podaly právě juniorky Slavie a Plzně ze skupiny A, a ta jablonecká ze skupiny B ČFL, zatímco zbytek se „nahoru“, snad až na Domažlice, nehrne.

Soutěžní řád hovoří takhle: do druhé ligy z ČFL postoupí lepší z baráže, kterou utvoří vítězové skupin A a B. Účast v baráži je povinná, případné odmítnutí ji hrát se trestá pokutou až 300 tisíc korun. Přitom ji proti sobě mohou hrát mužstva, která o postup výš ani nestojí. Nevýslovný bizár…

Například z „béčka“ jsou to Zápy, nebo Přepeře, oba kluby potvrdily, že licenční řízení podstupovat nebudou. Vltavín, nebo Králův Dvůr z „áčka“ také nemají zájem, Vltavín navíc podle informací ze zákulisí čelí insolvenci. Pokud by ani jeden z účastníků baráže nechtěl druhou ligu, soutěžní řád říká, že místo bude nabídnuto druhému celku z obou skupin ČFL. A právě minimálně o to slávisté s Plzní hrají. Domácí můžou být klidně i první, západočeská juniorka by ale v případě výhry mohla k administrativnímu posunu do druhé ligy potřebovat zároveň pomoc od Povltavské v utkání s aktuálně třetím Vltavínem.