Béčko Slavie míří do druhé ligy. Postup zařídil famózní střelec Usor

Slávistické béčko míří do druhé ligy • SK Slavia Praha

Po páteční výhře nad Domažlicemi se na čele ČFL skupiny A usadil Králův Dvůr, na který se dnes mohly bodově dotáhnout Loko Vltavín a rezerva Slavie. Zatímco holešovický klub přišel o výhru 1:0 nad Povltavskou akademií až v nastaveném čase, červenobílí svůj úkol zvládli a díky vítězství 3:1 nad rezervou Viktorie Plzeň si zajistili první příčku a tím i účast v play off proti vítězi skupiny B, kterým se staly Zápy.

Tento dvojzápas rozhodne o celkovém vítězi třetí nejvyšší soutěže v Čechách. O postupujícím do druhé ligy je však jasno už teď, Zápy totiž i kvůli nevyhovujícímu hřišti o přihlášku do FNL nezažádaly a béčko Slavie se tak posune výš, ať play off dopadne jakkoli.

Svěřenci Marka Jarolíma měli na hřišti v Horních Počernicích celý zápas výraznou převahu, nicméně hosté dělali po sportovní stránce vše, aby jim útok na první příčku překazili. Slavia šla sice do vedení po gólu Martina Šuberta, ale v nastaveném čase prvního poločasu vyrovnal po chybě gólmana Jana Sirotníka a jeho následném faulu z penalty Robert Aubrecht.

Ve velkém vedru oběma týmům rychle ubývaly síly a naopak rostla nervozita. Favorita nicméně uklidnil Moses Usor, který po krásném pasu náhradníka Mohammeda Saleha elegantním obloučkem à la Jan Kuchta vrátil svým barvám náskok zpět. Dvacetiletý nigerijský fotbalista, který už nastoupil za áčko v první lize, si na hřišti chvílemi dělal, co chtěl, už při prvním gólu si připsal asistenci. Celkem dal na jaře v devíti zápasech šest branek a s prvním týmem okamžitě odjel na kondiční soustředění do rakouského Aigenu.

Na konečných 3:1 uzavřel z penalty Daniel Šmiga, další povedená posila. Odchovanec Baníku Ostrava nastřílel ve 12 jarních zápasech ČFL jedenáct branek.