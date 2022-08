Popravdě, už jsem myslel, že skončím, říká Kotal. Ale Žižkov, to je výzva

Velel pražské Spartě, vedl ji do bitev v české i Evropské lize. Teď trenéra Václava Kotala čekají… Přepeře. A to už v sobotu dopoledne, v premiéře nové sezony třetí ligy. Uznávaný devětašedesátiletý expert se totiž pustil do nečekaného „dobrodružství“ a v létě převzal Viktorii Žižkov. Tradiční značka po sestupu o patro níž bude bojovat o návrat ve skupině B ČFL. „Motivaci mám stejnou, pořád chci vyhrávat,“ říká Kotal o nové misi. Pomůže mu s ní věrný pobočník Michal Šmarda, sám se bude starat hlavně o sledování soupeřů a taktiku.

Když loni v únoru odešel z pražské Sparty, jen krátce se mihl v divizním Náchodě, odkud pochází. „Popravdě, myslel jsem si, že už skončím,“ povídá Kotal. Nestalo se, znovu jde do boje. „Nakonec mi to nedalo…“

Jak moc je to pro vás teď jiné?

„Rozdíl je hlavně v získávání informací. Paradoxně je mnohem těžší zjistit si je o soupeři ve třetí lize než před utkáním s AC Milán. Zápasy těchto klubů jsou všude k dispozici, v tomhle případě je sháníte, kde se dá. Ale byli jsme i na posledním přípravném zápase Přepeří. Mají malé hřiště, pozor, v minulé sezoně skončili druhé, je to nepříjemné mužstvo.“

Do jakého detailu při „načítání“ protivníků na úrovni třetí ligy jdete?

„Máme štěstí, že existuje TVCOM, zápasy třetí ligy jsou k dispozici. Sledováním soupeřů, kteří nás čekají, jsem zase samozřejmě strávil spoustu času, chceme soutěž zvládnout. Důležité vždycky je, jak změnili kádr, i když to nebývá v tak velké míře. Otázkou spíš bývá, jestli u mužstva zůstal trenér a zda budou pokračovat ve stylu, kterým hráli.“

Přece jen to ale pro vás musí být obrovský skok. Nebo vás fotbal pořád tak baví, že si, s nadsázkou, nedáte pokoj?

„Vždycky je to výzva. Viktorka je jednoznačně mužstvo s tradicí, patří minimálně do druhé ligy. Máme jednoznačný úkol dostat ji okamžitě zpátky a dál se uvidí. K tomu, aby se nám to povedlo, směřovala celá příprava. Neprohráli jsme ani jeden zápas, až jsem z toho trochu nervózní.“ (usmívá se)

Máte opravdu stejnou motivaci jako na nejvyšším levelu?

„Motivaci je stejná: jsem trenér, který chce vyhrávat. Čím víc zápasů vyhrajete, tím je vaše ego uspokojenější. Máme na to celkem mužstvo, zatím z něho cítím, že vítězit chce. To je pro mě jako trenéra nejdůležitější kritérium práce. Cítit, že mužstvo je naladěné na stejnou notu, je stěžejní.“

Je to tak, že by vám fotbal chyběl?

„To je těžká otázka. Měl jsem i další nabídky, nějakou spolupráci s Jardou Šilhavým u nároďáku. Takhle: když to řeknu popravdě, myslel jsem si, že už skončím. Ale nakonec mi to nedalo, je to Viktorka Žižkov, mužstvo v Praze s velkou historií. A mohl jsem tam jít i s Míšou Šmardou, se kterým dlouho spolupracuju, jsme naladěni na stejnou notu. Navíc je to bývalý hráč Viktorky, ke klubu má srdeční vztah. I proto jsem nabídku akceptoval.“

Jak máte rozděleny trenérské role?

„Spolupracujeme x let, už nemusím být na každém tréninku. Z hlediska jeho náplně a působení na mužstvo vím, že se na Michala můžu stoprocentně spolehnout. Sleduju soupeře, kteří nás čekají, a připravuju taktiku, i v návaznosti na předzápasový trénink. Třetí liga je přece jen jiná než druhá nebo první, vím, že nás nečeká nic jednoduchého. Všichni se na nás budou chtít vytáhnout. Musíme být perfektně připraveni na soupeře a všechny situace, které nás mohou potkat.“

Nerozmýšlel jste se přesto dlouho, protože Žižkov sestoupil, řešil v nedávné době stadion a podobně?

„Ne. Míša Šmarda trénoval v Prostějově, a když jsme se o nabídce Žižkova bavili, říkal, že vůbec nehrál zle. A co jsem poznal hráče, kteří z většiny zůstali, kádr stoprocentně špatný není. Je tam hodně nadstandardně rychlostně, technicky vybavených hráčů. Otázka je, jak se prosadíme ve třetí lize, trochu nám chybí soubojoví hráči, vyšší postavy. Měli jsme problémy se standardkami. Nicméně věřím, že to zvládneme a kluci si uvědomí, že musí dát do každého utkání maximum, nepodcenit žádnou situaci.“

Na koho z kádru budete nejvíc sázet?

„Vždycky spoléhám na hráče, které znám. Na Žižkově je třeba Radek Voltr, kterého jsem trénoval, znám Míšu Petráně. Michal Šmarda má zase povědomí o hráčích z působení ve druhé lize. Kádr opravdu není špatný, navíc zůstal víceméně pohromadě. Velmi dobře vypadá Batioja i Isaac Muleme, ten se nám jen bohužel vrátil až na poslední chvíli z nároďáku Ugandy. Uvidíme, jak do mužstva zapadne. Uděláme všechno proto, abychom naši skupinu vyhráli a dostali se do baráže o druhou ligu.“

Mimochodem, v létě se hovořilo o tom, že byste mohl ve Sportovní radě FAČR nahradit Zdeňka Psotku. Jednal s vámi někdo o tom?

„Ne, nikdo se neozval. Asi jsou s obsazením sportovní rady spokojení, já se nikam necpu.“

Program 1. kola ČFL

Skupina A – sobota: Sokolov-Viktoria Plzeň B, Vltavín-Domažlice, Zbuzany-Králův Dvůr (10.15),

Č. Budějovice B-Písek (10.30), Přeštice-Motorlet (14.30), Slavia K. Vary-Bohemians B (18.00). Neděle: Admira-Dukla B (10.15), Povltavská FA-Hostouň (17.00).

Skupina B – Sobota: Jablonec B-Ústí nad Labem (10.15), Přepeře-Žižkov (10.30), Benešov-

Velvary, Živanice-Kolín (17.00). Neděle: Hr. Králové B-Ml. Boleslav B, Chlumec n. C.-Baník Most Souš (10.15), Teplice B-Brozany (11.00), Zápy-Pardubice B (17.00).