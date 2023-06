Horváth povede Domažlice, cílem postup. Limberského by rád na hřišti

Explzeňští kapitáni před odletem do Milána. Současný asistent Pavel Horváth, vedle něj Roman Hubník, který do Itálie zamířil v roli televizního reportéra • FCVP/ Martin Skála

Nové angažmá našel velmi rychle. Pavel Horváth se stal hlavním koučem třetiligových Domažlic, kde začínal v pozici trenéra před osmi lety po ukončení hráčské kariéry. Ve třetiligovém klubu přijal za cíl postoupit do druhé ligy, který Jiskře na jaře utekl v baráži s Žižkovem. Legendární kapitán Plzně dělal naposledy asistenta Michalu Bílkovi ve Viktorii, se kterou před rokem získal titul a postoupil do Ligy mistrů.

V Domažlicích se Horváth vrací do pozice hlavního trenéra. „Cítím se tady jako doma. Byl jsem tady před osmi lety, začínal trenérskou kariéru. Něco jsem za tu dobu zvládl navnímat od zkušenějších kolegů, něco zkusil sám v Sokolově, Příbrami a plzeňském béčku,“ pověděl na pondělní tiskové konferenci, kde ho Domažlice představily jako nového trenéra.

Horváth na konci jara skončil v Plzni. „S Michalem Bílkem jsem prožil vrchol trenérské kariéry, v pozici asistenta jsem snad také měl podíl na tom, co se nám povedlo. Vyhráli jsme ligu a postoupili do Ligy mistrů. V Domažlicích jsem dostal nabídku převzít mužstvo po Pavlu Vaiglovi, který tady za šest let odvedl skvělou práci korunovanou výhrou ve skupině ČFL,“ podotkl krátce po svém nástupu.

Domažlice v minulé sezoně vyhrály svou skupinu třetí ligy, v baráži o postup ale neuspěly proti Žižkovu. „Chtěl bych pokračovat v tom, co tady Pavel nastavil, doufám, že budeme minimálně tak dobří, jako mužstvo v minulé sezoně. Chtěl bych, aby Jiskra dávala hodně gólů, fotbal byl zajímavý a pro spousty hráčů, co tady byli a co ještě přijdou, šlo o další odrazový můstek k tomu, aby se posunuli dál v kariéře,“ zdůraznil.

Klub neskrývá velká ambice do nadcházející sezony. „Jak řekl trenér, cílem je hrát dobrý fotbal a porvat se o postup do druhé ligy. Chceme si druhou ligu zkusit, uděláme pro to všechno na hřišti i mimofotbalově co se týká zázemí a finančních podmínek. Půjdeme za tím, uděláme maximum, abychom ve třetí lize zvítězili a porvali se o postup,“ poznamenal prezident Domažlic Jaroslav Ticháček.

„Tahle výzva se musí přijmout,“ souhlasil Horváth. „Měl jsem slzy v očích, když jsem před lety odsud odcházel do Viktorky, cítil jsem se tady skvěle. Jsem rád, že se vracím. Kluky vesměs znám, hráči, co sem dorazí, také budu znát osobně a je to velká výhoda.“

Klub plánuje rozšíření i posílení kádru. Pokud mu to operované koleno dovolí, připojí se k týmu i zkušený obránce David Limberský . „David začíná běhat, necítí se úplně optimálně. Horizont, kdy by se mohl vrátit, teď nikdo neodhadne, ale má chuť se vrátit. Zatím má ještě v hlavě myšlenku vrátit se na hřiště, pokud by to nešlo, bude tam další varianta. Limbu bych rád viděl na hřišti, pro mužstvo by to byla vzpruha, je to fotbalová legenda,“ zmínil Horváth.