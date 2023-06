Majitel Žižkova: Prošli jsme si peklem. Děkoval koučům, nastínil plány klubu

Jeden rok a stačilo. Viktoria Žižkov ovládla ČFL a opět se vrací do druhé nejvyšší soutěže. Návrat jí zajistilo barážové vítězství 4:0 nad Domažlicemi. „Jsou to krásné pocity. Prošli jsme si peklem a toto je pro nás třešničkou na dortu. Každému bych přál si toto prožít,“ radoval se ze splněného cíle spolumajitel Viktorky Milan Richter, jenž je zároveň předsedou představenstva. Za postup děkoval trenérům a rovnou nastínil nejbližší plány klubu.

Byl to veřejně proklamovaný cíl již před začátkem sezony. Viktoria se měla po sestupu ihned vrátit zpět do druhé ligy. „Od začátku jsme věděli, že musíme vyhrát naši skupinu a následně uspět i v baráži. Osobně mi přijde nespravedlivé, když na Moravě postupuje rovnou vítěz MSFL, ale tak to prostě je. Realizační tým nás na to dobře připravil,“ pozastavoval se nejlepší střelec Viktorie Radek Voltr nad systémem třetí nejvyšší soutěže.

Žižkov totiž zcela ovládl skupinu B ČFL. Aby postoupil, musel pak ve dvou utkáních přehrát vítěze „áčka“, jímž se staly Domažlice. Po remíze 0:0 na západě Čech se z odvety pod Žižkovským vysílačem stal pro oba týmy zápas roku.

V něm byli od úvodu lepší domácí, kteří po jasné výhře 4:0 slavili vytoužený návrat do FNL.

„Pořádně to oslavíme a hned od pondělí nás čeká spousta práce. Skončili jsme o dost později než druhá liga, takže musíme teď makat víc než ostatní. Chceme hrát ve druhé lize důstojnou roli tak, jak si Viktorka zaslouží,“ byl po postupu nadšený spolumajitel a předseda představenstva Milan Richter.

Švenger úřaduje v žižkovské kabině. Viktorka slaví návrat do FNL Video se připravuje ...

V jakém složení bude Viktoria v druhé nejvyšší soutěži působit, zatím není jasné.

„V tuhle chvíli nedokážu říct. Řadě hráčů i členů realizačního týmu končí smlouvy. Strašně si vážím pana Kotala, že přijal úkol vrátit Žižkov do druhé ligy. Stejně tak děkuji i Michalu Šmardovi a Michalu Horňákovi. Postup je zásluha trenérů a společně s hráči jim za něj patří velký dík,“ nezapomněl Richter poděkovat i současnému trenérovi Prostějova, jenž byl z klubu v zimní přestávce odejit.

Šmardu tehdy ve funkci nahradil Michal Horňák, který byl po neúspěšném podzimu odvolán od rezervy Sparty. Tým přebíral s náskokem devíti bodů na čele soutěže.

„Pro mě osobně to byla velmi zvláštní sezona. Ze Sparty jsem odcházel rozladěný. Nekousal jsem to dobře. Jsem rád, že přišla nabídka ze Žižkova. Dodalo mi to novou jiskru. Trochu jsem se bál, abych to klukům nezkazil, ale povedlo se,“ smál se vicemistr Evropy z roku 1996.

Úkol žižkovského trenéra byl o to náročnější, že souběžně působí jako asistent u českých lvíčat, která se již připravují na nadcházející EURO do 21 let.

„Bylo to pro mě v posledních týdnech velmi složité. Musel jsem si plnit své povinnosti u jednadvacítky a zároveň jsem musel být tady na Žižkově, kde jsem dennodenně. Nechtěl jsem, aby ani jedna strana měla dojem, že se jí dostatečně nevěnuju. Pro mě to tedy hlavně psychicky bylo velice náročné, ale první cíl je splněn a nyní bychom chtěli uspět s národním mužstvem,“ vyhlíží Horňák povedený turnaj v Gruzii.

Na rozdíl od konkurentů, z nichž řada začne přípravu již nadcházející pondělí, mají Viktoriáni nyní naplánované dvoutýdenní volno.

„Řekl jsem klukům, ať odjedou na konec světa a fotbal úplně vypustí z hlavy. Naším cílem bude konsolidovat kádr a udržet se v druhé lize,“ nastínil nejbližší vyhlídky Viktorky její trenér.