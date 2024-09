Divizní hřiště pod vodou: Bereme lopaty a jdeme makat. Profíci ať hrají

Nejsou to ani dva týdny, co přerovské Kozlovice slavily sto let od založení klubu. Stará garda Sigmy Olomouc bavila fanoušky, místní divizní borci si v pohodě poradili s Baťovem. Dnes je jejich útulný sportovní areál pod vodou. „Je to malá tragédie,“ říká trenér Kozlovic a expert serveru iSport.cz David Kobylík. Ani on, vyhlášený fotbalový maniak, nemá náladu řešit sport...

Jaká je v Kozlovicích situace?

„Je to malá tragédie. Modlili jsme se, ať voda nedosáhne aspoň na horní tréninkové hřiště, kde je od května nová umělka, a nestrhne celou plochu. Naštěstí se to nestalo, což je zázrak. Voda jinak už opadává, ale všude bude bahno. Bůhví, kdy budeme hrát. Bojíme se, aby se nám prostor mezi správcovskou budovou a hřištěm ještě nepodemlel. Zítra máme místo tréninku brigádu a pak budeme pokračovat dál. Netušíme, jestli už třeba ve středu nebo v pátek budeme moct na umělku. Kozlovický klub má hodně mančaftů včetně mládeže, takže než se všechno zase obnoví... Kdyby to byla aspoň jen voda, ale všude je bahno. Nejdřív natekla voda na hřiště jen po velké vápno, ale pak se bohužel vylila přes kopec Bečva. Špatný, špatný, špatný... Sečteme škody a budeme makat.“

Je vůbec teď nálada na fotbal?

„Abych řekl pravdu, fotbal mě v danou chvíli nezajímá. Jsem smutný z toho, jak vypadá náš areál, který je jinak krásný. Nejen fotbalový, ale i ten, co se týká volnočasových aktivit pro lidi. Nedokážu si představit, že budeme hrávat třeba nějakou dobu všechno venku. Nikdo neví, teď je všechno vedlejší.“

I sobotní zápas ve Valašském Meziříčí.

„Fakt to nemám teď vůbec v hlavě, netuším. Tréninky jsou na druhé koleji. Jestli se bude hrát, asi se na konci týdne začneme nějak chystat, pokud na to bude nálada. Ale teď jen čekáme, až opadne voda. Třeba budeme celý týden s lopatami a v sobotu odehrajeme utkání, ale to nebude problém. Nejsme profíci, zvládneme to. Spíše je prostě škoda, jak teď vypadá tak nádherný areál...“

A profíci mají náladu? Olomoučtí fotbalisté vyrážejí v pondělí odpoledne autobusem na dlouhou cestu do Plzně, budou poslouchat, jak republika – někdy i jejich rodina – bojuje s povodněmi.

„Ostatní lidi taky musí do práce. Někde jim popadaly baráky, mají škody, ale musejí fungovat. Takže profesionální fotbalisti taky. Navíc Plzeň je, myslím, nejméně zasažená oblast v České republice. Takže tam dojedou a nějakým způsobem to odehrají, protože asi nejsou termíny. Ale abych byl upřímný, možnosti a problémy profíků mě teď moc nezajímají.“

Lidi mají větší problémy.

„No jasně. Já jsem taky musel ráno do práce a odpoledne půjdu odklízet, zítra taky, pozítří taky. Tak to prostě bohužel je. Je mi líto lidí, kteří přicházejí o baráky. Je mi líto zhasnutých životů, tohle jsou smutné příběhy. Ne ty fotbalové.“