Kadlec o divizi i životě po kariéře: Spartu jsem nechtěl komentovat

Václav Kadlec s knihou Já to nevzdám!, která vychází v rámci Edice Sport • Pavel Mazáč (Sport)

Mezi příjmy má stále fotbal. I když Václav Kadlec (32) už nehraje na profesionální úrovni. Bývalý útočník Sparty válí v divizi za TJ Ligmet Milín, s nímž v prvním kole českého poháru vyřadil druholigovou Vlašim. „Jsem přesvědčený, že kdybych neměl zranění a dostal se do každodenního zápřahu, pořád hraju ligu,“ řekl hráč s šestnácti reprezentačními starty, jenž v létě skončil ve Viktorii Žižkov v pozici asistenta trenéra. „Obě strany jsme od toho čekaly trochu něco jiného,“ přiznal v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz a současně promluvil o tom, co aktuálně dělá.

Milín ve středu čeká fotbalový svátek. Na jeho hřiště přijedou v rámci druhého kola MOL Cupu prvoligové Teplice. Jenže Kadlec pravděpodobně usedne pouze na lavici a navíc bez ambice zasáhnout do hry. „Ze soboty mě bolí zadní sval. Nevím, jestli budu riskovat, protože soutěž je důležitější než pohár," pronesl v klidu.

Máte s vaším jménem na divizní úrovni problémy?

„Musím říct, že všechno je v pohodě. Jasně, občas se stane, že někdo má na mě blbé řeči. Rozhodčí někdy posoudí situaci jinak, než bych chtěl, ale upřímně, čekal jsem to horší. V minulé sezoně byly tak dva zápasy, které se mi úplně nelíbily. Teď jsme měli akorát jedno extempore s rozhodčím.“

Povídejte, co se stalo?

„Byl lehce v podnapilém stavu, což se nám pochopitelně nelíbilo. A dával nám to pak sežrat. Naštěstí jsme už po poločase vedli 5:0, takže se zápas dohrál relativně v klidu. Ale víme, že tohle se stalo před lety také v první lize (čtvrtý sudí Marek Pilný v utkání Příbrami se Slavií).“

Jinak protihráči po vás nejdou? Nezajíždějí do vás?

„Většina z nich je v pohodě. Navíc musím přiznat, že rozhodčí mě chrání, občas mi pomůžou. Takže já si nemůžu stěžovat.“

Jak to v Milíně vůbec funguje? V minulé sezoně jste zcela s přehledem postoupili do divize.

„Když trénujeme, úroveň je docela vysoká. Tréninky mají šťávu a intenzitu. Já jezdím jen čtvrtky, kluci makají dvakrát až třikrát týdně, i když je složité se sejít, když chodí normálně do práce. Ale máme kvalitu, zápasy zvládáme zkušeností a fotbalovostí.“

Kromě vás jsou v týmu bývalí profesionálové brankář Marek Štěch a obránce Ondřej Mazuch, který ještě před rokem hrál v Teplicích. Máte nabušenou sestavu?

„Máme zkušené i mladé hráče. Třeba Karel Soldát a Jan Kvída mají přes sto startů ve druhé lize a plno dalších kluků prošlo mládeží v Příbrami a zároveň byli dva, tři roky zpátky součástí druholigového kádru. Někteří by v pohodě mohli hrát ještě výš.“

Po postupu jste ještě neprohráli, máte šest výher. Takže pořád vám to šlape?

„Říkám, že hrajeme úsporný fotbal. Nikam se neženeme, dobře bráníme a hrajeme na brejky. Což nám zatím vychází. Jak jsme minulou sezonu projeli krajským přeborem, po postupu se nic nezměnilo. Máme na to, abychom byli pořád nahoře.“

Dokonce jste v prvním kole MOL Cupu vyřadili druholigovou Vlašim. Propukla euforie?

„Samozřejmě. Úplně jsme nečekali, že bychom postoupili. Trénujeme dvakrát týdně, a když hrajete proti profíkům, má se to projevit. Ale ani bych neřekl, že jsme byli horším týmem. Šlo o překvapení a užili jsme si to. Není pro nás jednoduché hrát vložený zápas, pak nám už docházely síly.“

Ve středu hrajete další kolo proti Teplicím, které se v první lize trápí. Jste před utkáním sebevědomí, že je šance postoupit?

„Ani nevím… Dva kluci ze základní sestavy jsou pryč a já nakonec asi nebudu hrát, pojedu jen na lavičku, protože je nás málo. Ze sobotního zápasu mě bolí zadní sval. Nevím, jestli budu riskovat, protože soutěž je důležitější než MOL Cup, kde je nízká šance se někam dostat.“

Opravdu nebudete hrát? Nemlžíte náhodou?

„Uvidíte zítra, ale byl jsem na vyšetření. Zaďák je sice čistý, nic se na něm nenašlo, ale cítím to. Nechci, abych vypadl třeba na měsíc. Soutěž je pro nás důležitější, když ji máme dobře rozjetou.“

Jinak jste fit? Během kariéry jste toho promarodil dost, absolvoval jste řadu operací.