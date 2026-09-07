Rezerva Sparty se trápí i v ČFL: jediná výhra, remíza s posledním. Co je s mentory?
- Rezervní tým Sparty po sestupu do ČFL nepředvádí přesvědčivé výkony, v úvodních pěti kolech vybojoval jediné vítězství.
Zatím posledním nepovedeným výsledkem rezervy byla remíza s posledním týmem ČFL, proti kterému se sparťanští mladíci nedokázali gólově prosadit.
K lepším výsledkům nepomáhají ani angažovaní zkušení mentoři, kteří se na hřišti příliš nedostávají a jejich přínos zůstává za očekáváním.
Fotbalová Sparta prochází výsledkovou krizí nejen v Chance Lize, v ČFL příliš nezáří ani její rezerva. Po pěti zápasech má béčko šest bodů, vyhrálo jen jednou. Soudě dle úvodu ligy, návrat z poloprofesionální soutěže tak nebude pro rezervu Letenských jednoduchý úkol. Naposledy nevstřelili na půdě Povltavské fotbalové akademie ani gól a remizovali 0:0.
Remízy v Benešově, Domažlicích a s Povltavskou FA, prohra s pražským trpaslíkem Admirou a jediná výhra - 4:0 nad Příbramí. Taková je dosavadní bilance rezervy, kterou do nové sezony vedl Filip Panák. „Bude plnit roli zkušeného článku a mentora mladé talentované sestavy,“ informoval klub na webových stránkách. Dvojnásobný mistr ligy ale odehrál jen úvodní dva zápasy, poté se v sestavě neobjevil.
Ještě hůř na tom je další velké jméno na soupisce rezervy - Jakub Pešek. Křídelník, který má plnit podobnou roli mentora, se zatím neobjevil v žádném zápase. Nelze tak s jistotou určit, jaké plány jak s veterány, tak se zbytkem kádru trenér Luboš Loučka zamýšlí. Bude stačit čas na sehrání? Pokud se mladíkům pod vedením Loučky vrátí sebevědomí a nastaví správný směr, může se sezona ještě otočit. Nebo snad čeká rezervu druhý sestup během dvou let?
Sestupná tendence výsledků
Už v sezoně 2024/25 si béčko se sestupem do ČFL zahrávalo. Díky povedenému jaru nespadlo, ale jen o rok posunulo propad. Ten přišel letos na jaře, kdy zoufalá rezerva nestačila na Prostějov ani Jihlavu a skončila v Chance Národní Lize poslední. Kdyby získala o pár bodů více, poslala by na dno Jihlavu a zůstala nahoře - kvůli neudělení licence se totiž na jaře s ligou rozloučili České Budějovice a Chrudim. A kvůli sportovním výkonům i béčko Sparty.
Spartě se před startem sezony rozpadla zkušenější vrstva kádru, tedy hráči, kteří tvořili kostru týmu v minulé sezoně. O ligu výše poskočili například Roman Mokrovics, Lukáš Moudrý nebo Tomáš Schánělec. Bez trojice klíčových hráčů se kádr posunul věkově i zkušenostně dolů, a na hřišti je to vidět. Naposledy kádr opustil Sebastian Pech, talentovaný obránce, jehož přestup stvrdily Teplice.
Těžko se odchodům divit, nadějní fotbalisté s potenciálem hrát v nejvyšší soutěži nechtějí celý rok sbírat zkušenosti na poloprofesionální úrovni. V ní navíc už funguje letenská spolupráce s Loko Vltavín, jedním z budoucích soupeřů sparťanských mladíků. Na přátelský klub narazí Sparta v polovině září, předtím ji čeká souboj s rezervou Bohemians.
|#
|TÝM
|Z
|V
|R
|P
|SKÓRE
|B
|1.
|České Budějovice
|5
|4
|1
|0
|16:4
|13
|2.
|Králův Dvůr
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|3.
|Plzeň B
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|4.
|Domažlice
|5
|3
|1
|1
|10:8
|10
|5.
|Motorlet Praha
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|6.
|Loko Praha
|5
|2
|3
|0
|9:6
|9
|7.
|Sparta B
|5
|1
|3
|1
|7:4
|6
|8.
|Benešov
|5
|1
|3
|1
|6:5
|6
|9.
|Příbram B
|5
|2
|0
|3
|10:11
|6
|10.
|Písek
|5
|1
|2
|2
|7:8
|5
|11.
|Slavia C
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|12.
|Dukla B
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|13.
|Bohemians B
|5
|1
|1
|3
|5:14
|4
|14.
|Aritma Praha
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|15.
|Admira Praha
|5
|1
|0
|4
|3:12
|3
|16.
|Povltavská FA
|5
|0
|2
|3
|4:11
|2