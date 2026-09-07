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Rezerva Sparty se trápí i v ČFL: jediná výhra, remíza s posledním. Co je s mentory?

Sparťanské béčko
Sparťanské béčkoZdroj: Web AC Sparta Praha
Vojtěch Novák
První zápas Sparty v ČFL v Domažlicích
První zápas Sparty v ČFL v Domažlicích
Luboš Loučka
Trenér B-týmu Sparty Luboš Loučka během utkání proti Příbrami
Trenér rezervy Sparty Luboš Loučka
Filip Panák se vrací do základní sestavy Sparty
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  • Rezervní tým Sparty po sestupu do ČFL nepředvádí přesvědčivé výkony, v úvodních pěti kolech vybojoval jediné vítězství.

  • Zatím posledním nepovedeným výsledkem rezervy byla remíza s posledním týmem ČFL, proti kterému se sparťanští mladíci nedokázali gólově prosadit.

  • K lepším výsledkům nepomáhají ani angažovaní zkušení mentoři, kteří se na hřišti příliš nedostávají a jejich přínos zůstává za očekáváním.

Fotbalová Sparta prochází výsledkovou krizí nejen v Chance Lize, v ČFL příliš nezáří ani její rezerva. Po pěti zápasech má béčko šest bodů, vyhrálo jen jednou. Soudě dle úvodu ligy, návrat z poloprofesionální soutěže tak nebude pro rezervu Letenských jednoduchý úkol. Naposledy nevstřelili na půdě Povltavské fotbalové akademie ani gól a remizovali 0:0.

Remízy v Benešově, Domažlicích a s Povltavskou FA, prohra s pražským trpaslíkem Admirou a jediná výhra - 4:0 nad Příbramí. Taková je dosavadní bilance rezervy, kterou do nové sezony vedl Filip Panák. „Bude plnit roli zkušeného článku a mentora mladé talentované sestavy,“ informoval klub na webových stránkách. Dvojnásobný mistr ligy ale odehrál jen úvodní dva zápasy, poté se v sestavě neobjevil.

Ještě hůř na tom je další velké jméno na soupisce rezervy - Jakub Pešek. Křídelník, který má plnit podobnou roli mentora, se zatím neobjevil v žádném zápase. Nelze tak s jistotou určit, jaké plány jak s veterány, tak se zbytkem kádru trenér Luboš Loučka zamýšlí. Bude stačit čas na sehrání? Pokud se mladíkům pod vedením Loučky vrátí sebevědomí a nastaví správný směr, může se sezona ještě otočit. Nebo snad čeká rezervu druhý sestup během dvou let?

Sestupná tendence výsledků

Už v sezoně 2024/25 si béčko se sestupem do ČFL zahrávalo. Díky povedenému jaru nespadlo, ale jen o rok posunulo propad. Ten přišel letos na jaře, kdy zoufalá rezerva nestačila na Prostějov ani Jihlavu a skončila v Chance Národní Lize poslední. Kdyby získala o pár bodů více, poslala by na dno Jihlavu a zůstala nahoře - kvůli neudělení licence se totiž na jaře s ligou rozloučili České Budějovice a Chrudim. A kvůli sportovním výkonům i béčko Sparty.

Spartě se před startem sezony rozpadla zkušenější vrstva kádru, tedy hráči, kteří tvořili kostru týmu v minulé sezoně. O ligu výše poskočili například Roman Mokrovics, Lukáš Moudrý nebo Tomáš Schánělec. Bez trojice klíčových hráčů se kádr posunul věkově i zkušenostně dolů, a na hřišti je to vidět. Naposledy kádr opustil Sebastian Pech, talentovaný obránce, jehož přestup stvrdily Teplice.

Těžko se odchodům divit, nadějní fotbalisté s potenciálem hrát v nejvyšší soutěži nechtějí celý rok sbírat zkušenosti na poloprofesionální úrovni. V ní navíc už funguje letenská spolupráce s Loko Vltavín, jedním z budoucích soupeřů sparťanských mladíků. Na přátelský klub narazí Sparta v polovině září, předtím ji čeká souboj s rezervou Bohemians.

#TÝMZVRPSKÓREB
1.České Budějovice541016:413
2.Králův Dvůr531111:610
3.Plzeň B531110:710
4.Domažlice531110:810
5.Motorlet Praha43019:19
6.Loko Praha52309:69
7.Sparta B51317:46
8.Benešov51316:56
9.Příbram B520310:116
10.Písek51227:85
11.Slavia C51225:75
12.Dukla B41125:74
13.Bohemians B51135:144
14.Aritma Praha50322:83
15.Admira Praha51043:123
16.Povltavská FA50234:112

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