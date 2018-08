Hvězdy Sevilly v Olomouci: Navrátilec ze City, druhý Maradona i kat United

Podívejte se na největší hvězdy Sevilly, které se postaví proti Olomouci • FOTO: koláž iSport.cz

Za posledních pět let slavili hned třikrát. Pokud to někdo v Evropské lize opravdu umí, je to španělská Sevilla. Po dvouleté odmlce se klub z Andalusie vydal opět na zteč. Jednou z překážek je pro něj nyní i Sigma Olomouc. Jaké hvězdy Španělé představí na Andrově stadionu? V kádru je mistr světa z roku 2010 či bývalí hráči Barcelony a Manchesteru City.