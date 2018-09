Plašil: Škoda, že do Bordeaux nepřišel žádný Čech. Slavii se mnou neřešili

Jak jste se těšil do Česka?

„Do Čech jsem se určitě těšil, uvidím se s rodinou, kterou moc během roku nevidím.“

Kolik za vámi přijede lidí?

„Dostal jsem skoro všechny lístky, které byly možné. Bude tu dost mých kamarádů, kteří za mnou jezdili na zápasy reprezentace. Budu rád, že je alespoň na chvíli uvidím.“

Vzpomenete si, kdy jste hrál v Česku naposledy jako soupeř?

„Bylo to s Monakem proti Slavii na Strahově, vyhráli jsme 2:0. Nezlobili bychom se, kdyby to dopadlo tak i nyní a zvítězili jsme.“

Jaké očekáváte, že na vás budou ohlasy v hledišti?

„To uvidíme až zítra.“

Nastoupíte zítra v základní sestavě?

„To ještě nevím, záleží, jak se rozhodne trenér.“

Může se na vás projevit špatný start do francouzské ligy?

„Myslím, že ne, protože je to úplně něco jiného než liga. Máme tu kádr, který má na to hrát dvě tři soutěže, a doufám, že to na hřišti bude vidět.“

Bordeaux v létě usilovalo o obránce Alexe Krále z Teplic a pak i o útočníka Michaela Krmenčíka z Plzně. Mrzí vás, že do Bordeaux nepřestoupili?

„Mrzí mě to hlavně kvůli klukům, protože si myslím, že by se v kariéře dostali zase dál. A samozřejmě, nebylo by špatné mít v týmu kámoše Čecha.“

Ptal se vás trenér na poznatky o Slavii?

„To vůbec není potřeba. Máme lidi, kteří jezdí na zápasy, připravují videa. Nebylo to třeba.“

Sledujete českou ligu? Jaké máte informace o Slavii?

„Abych pravdu řekl, dívám se jen na výsledky, českou televizi nemám. Víme, že Slavia je teď ve velké formě, je první. Doufám ale, že tu něco uhrajeme a přivezeme nějaké body do Bordeaux.“