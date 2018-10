Kouč Trnavy Látal: Prázdný stadion? Kvůli stupidní písničce. Deprimující!

Stačilo, aby ultras zapěli po výhře nad Andrelechtem (1:0) jeden hloupý antisemitský chorál – a krásný stadion Spartaku Trnava zel ve čtvrtek prázdnotou. UEFA jej za trest pro utkání s Dinamem Záhřeb uzavřela, navíc udělila domácímu klubu mastnou pokutu 80 tisíc eur (přes dva miliony korun). „Fanoušci nám chyběli. Bylo to deprimující,“ uvedl český kouč domácího týmu.

Jak tedy zápas s Dinamem Záhřeb hodnotíte?

„Samozřejmě těžko. První poločas nebyl z naší strany špatný. Vstřelili jsme branku, byli jsme zatažení v bloku, dobře jsme bránili, soupeř se těžko dostával do šancí. Chleba se lámal na začátku druhého poločasu, který jsme měli dobrý a měli jsme šanci na 2:0. V těchto chvílích jsme potřebovali fanoušky, o které jsme bohužel přišli kvůli nějaké stupidní písničce, chyběli nám. Hosté navíc aspoň nějakou skupinu fanoušků, kteří byli slyšet, měli, takže to pro nás bylo deprimující. Na psychiku to bylo daleko horší, než když jsme hráli bez diváků proti Mostaru, protože to tady bylo ticho.“

Navíc jste místo zvýšení náskoku dvakrát inkasovali.

„Obě branky padly po našich chybách, dalo se to řešit lépe, zápas jsme mohli aspoň do remízy dotáhnout. Ale s tak kvalitním soupeřem nemůžeme dělat chyby, s nimi nejsme schopni uhrát dobrý výsledek.“

O kolik snížil výkon vašeho týmu fakt, že jste museli hrát bez diváků?

„Kdybychom měli jejich podporu – a tady by byl plný stadion – hrálo by se nám úplně jinak. Byl by jiný tlak na hráče soupeře, na rozhodčího. Naši fanoušci jsou fantastičtí, ale bohužel udělali chybu, když po zápase s Anderlechtem zazpívali písničku, kvůli které nám UEFA zavřela stadion. Mrzí nás to hodně, protože jsme se dostali do Evropy po iks letech, a hrát v ní bez fanoušků je velice kruté a bolí to.“

Jak byste zhodnotil výkon Jakuba Rady?

„Jakub Rada je určitě takový náš pevný kámen středu, když je fit. Samozřejmě víme, že má ještě problém s kolenem, ještě není schopen se připravit na dva zápasy v týdnu. Ale umí odevzdat výkon, mužstvu pomoct, kopnout výborně standardní situaci. Ten nás nikdy nezklame.“

A co chybí Jiřímu Kulhánkovi, aby hrál stabilně v základní sestavě?

„Jirka má bohužel smůlu, že máme ve středu pole přetlak. Vedle něj je tam Greššák, Grendel, ale nás teď čeká ještě hodně zápasů, kromě ligy i slovenský pohár, takže Jirka určitě v příštím zápase nastoupí a bude platný.“

Po polovině odehraných zápasů jste ve skupině na třetím místě. Jak vidíte šance na postup?

„Prohra se Dinamem nás mrzí, byli bychom spokojeni i s bodem, měli bychom čtyři. Teď nás čekají dva těžké zápasy venku, v Záhřebu a Bruselu to bude jiné. Neříkám, že nemyslíme na postup, ale do Evropské ligy jsme šli uhrát co nejvíc bodů, prezentovat se dobrými výkony, nechtěli jsme nějak herně ani výsledkově propadnout, což se nám zatím daří. Budeme se prát o další body a uvidíme, co z toho bude.“

Co říkáte na jmenování Pavla Hapala trenérem slovenského národního týmu?

„Samozřejmě jsem rád, přál jsem mu to. Jsme velcí kamarádi, už jsme se o tom bavili, párkrát jsme si volali. Doufám, že mu to dobře dopadne, přeju mu hodně štěstí. Lehké to mít nebude, ale doufám, že to zvládne, je to kvalitní trenér. Pro Slovensko to byla asi nejlepší volba.“