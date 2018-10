Hoftych: Hapal je pro Slováky logická volba, ve Spartě byl v nesprávný čas

Zaskočil vás náhlý konec Jána Kozáka u slovenského národního týmu?

„Bylo to velmi překvapivé, protože tomu nic nenasvědčovalo. Výsledky Slovenska sice v poslední době nebyly optimální, ale tím, že Ján Kozák působil u týmu dlouho, měl pevnou pozici. Ve funkci však byl přes pět let a možná už pocítil, že neví jak dál. Něco jako syndrom vyhoření. Je možné, že s některými hráči už si nerozuměl tak jako na začátku angažmá. Ti kluci se vyvinuli v různé osobnosti a to, co fungovalo v předchozích letech, už nyní nemuselo. Je ale potřeba ale říct, že u reprezentace odvedl velmi dobrou práci.“

O jeho nástupci se má údajně rozhodnout z trojice Adrián Guľa, Pavel Vrba a Pavel Hapal. Napadne vás ještě někdo jiný?

„Žádná jiná jména mě nenapadají. Kdybych byl slovenským předsedou, půjdu po nich. Guľa je velmi kvalitní trenér, který je teprve krátce u jednadvacítky a má u ní rozdělanou práci. Když jsme se spolu loni na téma reprezentace bavili, tak bylo znát, že ještě pořádně neví, do čeho jde. Že si bude muset zvyknout na nový způsob fungování. Co se týká Pavla Hapala a Pavla Vrby, tak oba jsou logicky považováni za žhavé adepty.“

Hvězda Neapole Marek Hamšík: Češi byli efektivnější! 720p 360p REKLAMA

A oba mají z minulosti velké zkušenosti se slovenským fotbalem.

„Ano, jejich kvalifikace je obrovská. U Vrby je však zádrhel v tom, že je v Plzni pod smlouvu a hraje s ní v rozjeté sezoně i Ligu mistrů. Těžko by odcházel od rozdělané práce. Navíc pan Kováčik (předseda slovenského fotbalového svazu) prý chce mít nového trenéra už na příštím srazu. Takže Vrba je méně pravděpodobný. V případě Guľy by se zase oslabil výběr do 21 let a zažil by v krátké době už třetí trenérskou změnu. Nejlogičtějším řešením tak zůstává Pavel Hapal, který je momentálně bez smlouvy.“

Který navíc hráče v současném áčku zná z předchozího působení u jednadvacítky.

„Přesně tak. Lobotka, Škriniar, Rusnák a další mu prošli pod rukama. Pavel navíc nikdy neměl problém udělat si pořádek v kabině a domluvit se se staršími a zkušenými hráči jako jsou Marek Hamšík, Juraj Kucka či Martin Škrtel.“

Nemůže být pro slovenské vedení problém jeho nevydařené angažmá ve Spartě?

„Já bych do toho Spartu vůbec nezatahoval. Přišel do ní v nesprávné době, což asi i on sám už ví. Byl tam v okamžik, kdy hráči, kteří byli nakoupeni, neprokázali svoji výkonnost. Zároveň to byl tým, který před ním trénoval italský dirigent (Andrea Stramaccioni, pozn. red), takže já bych to vůbec neslučoval. Pavel má na Slovensku velmi dobré jméno u funkcionářů, hráčů i veřejnosti. A to především díky kvalitní práci u jednadvacítky.“

Myslíte si, že má lepší reputaci na Slovensku než doma v Česku?

„Určitě je to velmi dobře vnímaná persona. Kromě vynikající práce uměl dobře komunikovat s médii, všichni vám o něm řeknou, že je to fajn chlap. Jsem přesvědčený, že by zvládl trénovat i Spartu, ale za trochu jiných podmínek a rozdělených kompetencí. Ale to už je problém Sparty, k tomu se nechci blíže vyjadřovat. Co se týká reprezentace, tak fotbalová odbornost ho vnímá natolik, že určitě patří mezi nejvážnější adepty na post trenéra národního týmu.“

Ať už se novým koučem po Jánu Kozákovi stane kdokoliv, měl by po delší odmlce znovu povolat Miroslava Stocha, který se ve Slavii dostal do formy?

„Jednoznačně. Stoch měl sice v minulosti konflikt s trenérem Kozákem, ale každý kdo ho zná blíže, ví, že je to velmi tvrdý oříšek. A Miňo si tím asi zavřel dveře. A pokud přijde někdo z těch tří, o kterých se bavíme jako hlavních kandidátech, tak se Stoch určitě vrátí. Je to přesně ten hráč, kterého Slovensko potřebuje a v křídelních prostorech odvede velmi kvalitní práci.“