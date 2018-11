Obranná tvář Slavie v EL: pevnější zeď než Chelsea, ale útok trpí

Na slávistickou bránu letěly za všechny čtyři zápasy jen tři střely! Až neuvěřitelná bilance, kterou ještě víc podtrhuje skutečnost, že takový Kepa Arrizabalaga, brankář Chelsea v pohárové soutěži, musel čelit dvakrát víc pokusům soupeřů. Červenobílí mají ze všech úhlů pohledu nejlepší obranu v celé Evropské lize.

Kromě statistiky střel na vlastní bránu pak úřadují i s nejmenším počtem obdržených branek. Jejich obranu zdolal pouze útočník Zenitu Petrohrad Aleksandr Kokorin. V tom jsou na tom s Chelsea stejně, ostatní mužstva už dostala dva a více gólů. Arsenal, AC Milán, FC Sevilla, Red Bull Lipsko, Villarreal...

Mezi takovými je Slavia nejlépe bránícím celkem. Jaká ironie, když kouč Jindřich Trpišovský učí „sešívané“ spíš riskantní ofenzivní hře, kterou ostatně decimuje domácí soutěž, a kde má s 34 vstřelenými brankami nejlepší ofenzivu.

Jednoduše řečeno, tam si to slávisti mohou dovolit. Ve většině zápasů protivníky válcují, všechno je umetené k tomu, aby se do nich pořádně pustili. Zkusit totálně otevřít hru v Evropě? Možná by z toho byl výprask, o který nikdo nestojí. A který by byl za nula bodů.