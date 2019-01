Slavia řeší rébus: šest adeptů, tři místa. Jak sestaví soupisku pro EL? | iSport.cz

Dali pěkné góly Ústí nad Labem, pomohli k jeho rozprášení v přípravě 8:0, ale to je opravdu jen začátek všeho. Mick van Buren, autor čtvrtého gólu, a Petr Ševčík, střelec posledního osmého, bojují o místo v kádru, i o vlastní „slot“, jak se tomu říká, na soupisce Evropské ligy. A s nimi ještě další čtyři slávisté. Brankář Martin Kuciak, posila z Jablonce Lukáš Masopust, Jakub Jugas a Muris Mešanovič.

Do půlnoci 1. února nejpozději musí mít UEFA v poště soupisky všech 32 účastníků prvního vyřazovacího kola Evropské ligy. Takže času je ještě dost, řeklo by se. „Nicméně řešíme to, potřebujeme tam dostat některé hráče,“ ví kouč Jindřich Trpišovský. Jedno je už teď jisté – všichni se mu tam nevejdou.

Dva případy už slávisté mají nicméně hotové. Zapsán určitě nebude 36letý host z Podbrezové Martin Kuciak, a to kvůli tomu, aby si klub nevystřílel jednu změnu z celkových tří možných.