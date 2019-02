Kdo nahradí Hubníka? Krejčí by volil Řezníka. Variantou je i Limberský | iSport.cz

PŘÍMO ZE ZÁHŘEBU | Kdo nahradí distancovaného kapitána Romana Hubníka ve středu plzeňské obrany ve čtvrteční odvetě prvního kola vyřazovací části Evropské ligy na trávníku Dinama Záhřeb (19.00)? Trenéru Viktorie Pavlu Vrbovi se nabízejí tři varianty. Uzdravený Radim Řezník, defenzivní štít Roman Procházka a zkušený David Limberský „Vyberu jednoho z nich,“ potvrdil na včerejší tiskové konferenci. Pro koho se rozhodne? Deník Sport rozebírá jednotlivé alternativy společně s pohledem Karla Krejčího, trenéra reprezentace do jednadvaceti let a také bývalého kouče Plzně. Správnost Vrbova rozhodnutí může fatálně ovlivnit postupové naděje českého mistra.

Karel Krejčí: „Myslím si, že by šlo o nejideálnější řešení. V loňské sezoně na stoperu odehrál spoustu zápasů a zvládl to velmi dobře. Velkým otazníkem je jeho zdravotní stav, jelikož je po operativním zákroku. I když byl proti Slavii na lavičce, tak herní a tréninkový deficit určitě má. Pokud je ale připravený, měla by volba padnout na něj. V mládežnických kategoriích stopera hrával. Za mých časů v Plzni jsme problém ve středu obrany většinou řešili přesunem Řezníka z kraje obrany. Vždycky mužstvu pomohl. Kdyby záleželo na mně, volil bych jeho. Z druhé strany Pavel (Vrba) ví nejlépe, jak je na tom zdravotně.“

Šlo by o alternativu, která by nejméně nabourala kompaktnost obranné linie Západočechů. Jednalo by se čistě o výměnu kus za kus. Co se týče personálního obsazení, v defenzivní čtyřce by jinak zůstalo vše při starém. Havel s Limberským na kraji, Pernica uprostřed.

Karel Krejčí: „S Procházkou jsem nikdy nepracoval, ale dělá na mě dojem univerzálního hráče. Formu vcelku má. Se Záhřebem hru Viktorie oživil, se Slavií byl jeho výkon taktéž na odpovídající úrovni. V mých očích je to číslo dvě. Nejvíc mě překvapil svojí produktivitou. Na podzim střílel důležité góly. Nejen v domácí soutěži, ale také v Lize mistrů. Středem hřiště je schopný se dostat až do koncovky, je gólovější než Hrošovský, ze stopera by měl úkoly jiné. I nad tímto může Pavel Vrba přemýšlet.“

Procházka je hráč přistupující ke svým povinnostem na hřišti nadmíru zodpovědně, což je první předpoklad pro hru na tak klíčové pozici. Navíc velmi slušně čte hru, dovede předvídat vývoj herních situací a zvládá osobní souboje. Nicméně limituje ho minimální zkušenost z pozicí středního obránce. A také fakt, že se očekává – vzhledem k výsledku prvního zápasu - spíše pasivnější přístup Viktorie. Dinamo ji zřejmě zatlačí do obrany, jelikož nutně potřebuje vstřelit gól. V tu chvíli by se Procházkovy organizační schopnosti ve středu pole náramně hodily. Pokud by Vrba ukázal na slovenského fotbalistu, ve středu pole by ho zastoupil Tomáš Hořava a na post podhrotového hráče by se vrátil Aleš Čermák.

Varianta č. 3: David Limberský

Také on připadá do úvahy. Vzhledem ke své herní inteligenci by si dovedl poradit i s vysoce nezvyklým postem, což v předešlých sezonách potvrdil. Pokud by se Vrba opravdu rozhodl použít Limberského, stáhl by pravděpodobně na pozici levého obránce Jana Kovaříka. Zase by ale musel bádat nad obsazením levého křídla.

Karel Krejčí: „Také on má se stoperem zkušenosti. Co si vybavuji, tak ho nikdy nehrál od začátku, ale posunul se tam v případě problémů během utkání. Když se něco dělo, používali jsme ho také. Limba je určitě také vhodná varianta, protože je to schopný svojí zkušeností zvládnout.“