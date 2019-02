Lecjaks o soupeři Plzně: Chorvati jsou po MS nahoře. Samo to ale nepůjde | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Stadion Maksimir, Záhřeb

Jak vážně přistupuje Dinamo k odvetě?

„Všichni se moc těší. Chtějí vyhrát a postoupit.“

V jarní fázi evropských pohárů je Záhřeb po dlouhých padesáti letech. Zavládlo by v klubu velké zklamání, kdyby Plzeň nepovalili?

„Velkým úspěchem byl už samotný postup ze základní skupiny. Další kroky berou postupně. Trenér Nenad Bjelica se bezprostředně po losu vyjadřoval o Plzni velmi pokorně. Že se nejedná o snadného protivníka, s obrovskými zkušenosti z Ligy mistrů i Evropské ligy. Podle toho také první zápas vypadal.“

Chorvatská média nebrala Viktorii příliš vážně. Až je za to musel Bjelica po prvním utkání pokárat. Doslova řekl, že Chorvaté jsou mistři světa v podceňování soupeře.

„Oni jsou nahoře po mistrovství světa, kdy hráli finále. Byl to mimořádný úspěch a každý očekává, že podobně se budou prezentovat i na klubové úrovni. A pro Dinamo to platí dvojnásob. Daří se mu v lize, na podzim i v Evropské lize. Jsou namlsaní. Záhřeb porazil Anderlecht, rozdílem třídy sejmul Fenerbahce (4:1). Skupinu opanoval bez jediné porážky. Bjelicu chápu. Jakmile se začne dařit, každý Chorvat si myslí, že všechno už půjde samo. Tak to ale nefunguje.“

První duel zvládla Plzeň 2:1. Jaké jsou její šance před odvetou?

„Všechno má ve svých rukou. Pokud udrží nulu, postoupí. To není špatné výchozí postavení.“

Udržet v Záhřebu čisté konto nebude snadné. Na stadionu Maksimir se dá očekávat žhavé prostředí.

„Určitě bude plno. Na evropské poháry je vzhledem ke stáří stadionu snížená kapacita, ale pětadvacet tisíc diváků v hledišti bude. Vyprodáno je už týden. Na druhou stranu tribuny jsou daleko od hřiště. Něco jako v Plzni před přestavbou arény. Na Maksimiru jsou tři velké tribuny, lidé fandí, snaží se, ale vzhledem ke konstrukci stadionu nevytvoří pekelnou atmosféru. Kdyby byl menší a uzavřenější, bylo by to pro soupeře mnohem složitější. Očekávat lze dýmovnice, což je standard na zápasech balkánských týmů.“

Jakou máte zkušenost se zápasy na Maksimiru?

„Na větší zápasy chodí mírně přes deset tisíc. S Hajdukem, s Rijekou, s Osijekem. Je to příjemné, kulisa je fajn, ale musí se dařit. Jestliže Dinamo nehraje dobře, od fanoušků to pocítí. Je to stejné jako v Česku. Když vypadá k světu, stojí všichni za týmem, v opačném případě všichni nadávají.“

Co byste Plzni před odvetou poradil?

„Vím, že při absenci Hubníka musí vyřešit otázku středního obránce, což je pro Plzeň určitě malé minus. Pokud ale ubrání standardky a popasují se s křídly, mohla by to zvládnout.“

Tipnete si, kdo Hubníka nahradí?

„Záleží, jak je na tom Radim Řezník. V Plzni na stoperu zaskakoval a šlo mu to dobře. Pokud bude stoprocentně v pořádku, viděl bych vedle Pernici právě jeho.“

V úvodním zápase zanechal velký dojem Bruno Petkovič. Poradíte, jak ho eliminovat?

„Je to typický silový útočník, hodně hraje tělem, snaží se udržet míč, je velmi nebezpečný v šestnáctce. Má dobrou střelu. Ví, v jakých prostorech se má pohybovat. Tudíž kluci musí být důslední a hlavně ve vápně mu nedat centimetr místa.“

Ještě někoho je třeba mít celý zápas na radaru?

„Pokud je u míče Dani Olmo, dovede nadělat velké problémy. Ostatně Viktorka se o tom už mohla přesvědčit. V neděli poprvé po pauze hrál Izet Hajrovič. Hned se uvedl fantastickým gólem z pětadvaceti metrů. Na něj si musí Plzeň dát také velký pozor.“