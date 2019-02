Záhřeb měl patnáct hráčů, ocenil fanoušky Vrba. Bránil Limberského | iSport.cz

Limberský se podepsal pod dvě inkasované branky, navíc zápas kvůli vyloučení nedohrál. Jak hodnotíte jeho výkon?

„David hrál na pozici, na kterou není zvyklý a měl to trochu složitější. Na kraji je výrazně lepší, ale neřekl bych, že byl ten, který za naši porážku mohl, protože spousta hráčů odehrála průměrné nebo podprůměrné utkání. Na Davida to proto nechci házet. Ani jsme jinou možnost neměli.

Ukázalo, že bez kapitána Romana Hubníka nejste schopní tak složitý zápas zvládnout?

„Chyběl nám i Hejda. Je škoda, že během čtrnácti dní se stalo to, co se stalo. Teď musíme udělat vše proto, abychom to, co jsme dnes pokazili, napravili v ligové soutěži.“

Bylo evidentní, že pokud chcete postoupit, budete muset v Záhřebu vstřelit minimálně jednu branku. Jenže v ofenzivě jste se prakticky vůbec neprosadili. Čím si útočnou sterilitu vysvětlujete?

„Měli jsme asi dvě, možná tři nadějné situace, kdy jsme se ale zachovali špatně. Jednou Hořava, pak Petržela vystřelil, jak vystřelil... Nemyslím si, že jsme neměli vůbec nic, ale to samozřejmě nechám na vašem posouzení. Soupeř hrál důsledně a organizovaně a my s tím měli problém. Do velkých možností nás vůbec nepouštěl.“

Od první chvíle jste působili bojácně a zmateně. Mělo na výkon vliv divoké a bouřlivé prostředí?

„Vždycky tvrdím, že fanoušci jsou dvanáctým, někdy i třináctým hráčem. Záhřeb jich měl dnes patnáct. Měl vážně skvělé publikum. Chorvatsko je známé tím, že svému týmu dovede vytvořit parádní kulisu. Ovšem třeba v Plzni, nebo v Ostravě je atmosféra také úžasná. Každopádně chci Dinamu pogratulovat k postupu a doufám, že si budeme říkat, že jsme vypadli s vítězem Evropské ligy.“

Kazí vám zlý záhřebský výkon jinak úspěšný rok v pohárové Evropě?

„Mrzí nás to, určitě nejsme spokojení s tím, co jsme dnes proti Dinamu předvedli. Máme čtyři zraněné hráče. Je otázkou, zda by to v odvetě vypadalo jinak, pokud bychom byli kompletní. To však nedovedu posoudit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15. Oršić, 34. Dilaver, 73. Petković Hosté: Sestavy Domácí: Livaković – Moharrami, Théophile-Catherine, Dilaver, Leovac – A. Ademi (C), Šunjić – Hajrović (68. Moro), Olmo, Oršić (88. Gojak) – Petković (90+1. Andrić). Hosté: Kozáčik – M. Havel (74. Řezník), Pernica, Limberský, J. Kovařík – Hrošovský (C), Procházka – Kayamba, Hořava (57. Bakoš), M. Petržela – Beauguel (67. Chorý). Náhradníci Domácí: Zagorac, Andrić, Atiemwen, Gojak, Moro, Perić, Rrahmani Hosté: Hruška, Řezník, Čermák, Ekpai, Bakoš, Chorý, Kepl Karty Domácí: Hajrović, Dilaver, Leovac, Olmo Hosté: Limberský, Bakoš, Limberský, Chorý Rozhodčí Kovács – Marinescu, Artene (všichni ROM) Stadion Stadion Maksimir, Záhřeb

Dinamo Záhřeb - Plzeň 3:0. Viktoria končí v EL, oslabený tým srazily chyby