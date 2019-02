Skleslý Pernica: Chtěl jsem dirigovat, s Limbou nám to nefungovalo | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15. Oršić, 34. Dilaver, 73. Petković Hosté: Sestavy Domácí: Livaković – Moharrami, Théophile-Catherine, Dilaver, Leovac – A. Ademi (C), Šunjić – Hajrović (68. Moro), Olmo, Oršić (88. Gojak) – Petković (90+1. Andrić). Hosté: Kozáčik – M. Havel (74. Řezník), Pernica, Limberský, J. Kovařík – Hrošovský (C), Procházka – Kayamba, Hořava (57. Bakoš), M. Petržela – Beauguel (67. Chorý). Náhradníci Domácí: Zagorac, Andrić, Atiemwen, Gojak, Moro, Perić, Rrahmani Hosté: Hruška, Řezník, Čermák, Ekpai, Bakoš, Chorý, Kepl Karty Domácí: Hajrović, Dilaver, Leovac, Olmo Hosté: Limberský, Bakoš, Limberský, Chorý Rozhodčí Kovács – Marinescu, Artene (všichni ROM) Stadion Stadion Maksimir, Záhřeb

Jaké je vaše hodnocení porážky 0:3?

„Určitě jste to všichni viděli… Rozdíl byl v kvalitě. Dinamo na nás od začátku vletělo, pozdě jsme dostupovali hráče. Z toho pramenil první gól, druhý byl ze standardky. Celkem rychle to bylo 2:0. První poločas byl vážně těžký, z naší strany špatný. I když jsme si o poločase řekli, že po změně stran můžeme dát branku a oni mohou znervóznět, tak jsme deset minut před koncem dostali třetí gól. Potom byl vyloučený Limba (David Limberský) a už nebylo co řešit.“

Před první brankou si vás vychutnal Bruno Petkovič. Měl jste v situaci, kdy jste před ním ustupoval až prakticky do vápna, zachovat jinak?

„Šel jsem s ním celou dobu. On si naváděl balon, celou dobu byl o myšlenku napřed. Pak si to navedl na střed, naznačil střelu, já šel do skluzu, ale bohužel si to seknul. Sice jsem se ještě vrátil na nohy, ale on to dal podél mě do vápna. Záložník pak přihrávku pustil mezi nohama nabíhajícímu střelci a byl z toho gól. Vážně krásná akce.“

Jak fungovala, nebo spíš nefungovala vaše spolupráce s Davidem Limberským?

„Tak 3:0, co k tomu dodat. Asi to moc nefungovalo.“

Bylo složité se srovnat ve stoperské dvojici s hráčem, který na tomto postu dlouho nehrál a je zvyklý na úplně jinou roli v obranné linii?

„Neřekl bych. Chtěl jsem vzít dirigentskou taktovku spíš na sebe, ale když dostanete tři góly, tak je vina na obraně. Tam není co řešit.“

Co se stalo před třetí brankou Záhřebu, kdy jste si v rozehrávce právě s Limberským fatálně nerozuměli?

„Musím se na to ještě podívat, ale od Limby šla nahrávka. Byla trochu prudká. Limba to asi myslel na mě, ale jak to bylo rychlé, tak jsem v první myslel, že nahrával Milanovi Havlovi. Oni pak krásně vyřešili brejk a bylo po nadějích.“