Čech má nulu: Chci končit s trofejí. Ale Evropskou ligu chce vyhrát každý | iSport.cz

"Rád bych ukončil kariéru s trofejí nad hlavou. Byl by to nejlepší možný konec pro mě a fantastický úspěch pro klub," řekl novinářům Čech, který vyhrál Evropskou ligu už v roce 2013 s Chelsea. Právě na čtvrtfinálového soupeře pražské Slavie by mohl Arsenal narazit v květnovém finále v Baku.

"Evropská liga se zlepšuje každým rokem... a každý ji teď chce vyhrát, protože si zajistíte místo v příštím ročníku Ligy mistrů a také získáte trofej," konstatoval šestatřicetiletý bývalý reprezentant.

Arsenal o vítězství nad Neapolí rozhodl už v prvních 25 minutách, kdy se v Londýně trefili Aaron Ramsey a vlastním gólem Kalidou Koulibaly. "Kanonýři" doma v letošní vyřazovací fázi EL i potřetí vyhráli s celkovým skóre 8:0.

"Bereme výsledek 2:0, ale také samozřejmě víme, že nás ještě čeká těžká odveta v Itálii. Neapol je doma velmi nebezpečný tým a v této sezoně hraje opravdu dobře," uvedl Čech.