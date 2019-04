Expert: Slavia? Reklama pro český fotbal, Olayinka hrál trochu na sebe | iSport.cz

Jak se vám Slavia proti Chelsea líbila?

„Slavia se nemá za co stydět, ukázala svou sílu a odvahu. V každém prostoru hřiště napadala a vytvářela tlak na hráče Chelsea, kteří to také ocenili. Slavia si zaslouží pochvalu, udělala dobrou reklamu nejen sobě, ale i celému českému fotbalu. V základní sestavě jsem nenašel hráče, který by nesplnil očekávání. Samozřejmě i mě mrzí inkasovaný gól, který vznikl po ztrátě míče.“

Bylo evidentní, že Slavia ihned soupeře napadala. Ukázalo se, že to byl správný recept? A že když má tým takový styl zažitý a je nějaký čas spolu, může tak vyrukovat i proti gigantu typu Chelsea?

„Je to nejen o tom, že tým je dlouho pospolu, ale musíte mít na to i typologicky vhodné hráče. Asi všechny překvapil Ševčík, který dlouho nehrál. Já ho znám, je to odchovanec Olomouce. Je to konstruktivní fotbalista a zároveň je skvěle vybavený atleticky. Neříkám, že byl úplně schopen nahradit Součka, protože o tu jeho práci se podělili všichni. Ale Ševčík do toho skvěle zapadl a prokázal, že je dobrý fotbalista. Že se dokáže orientovat v zahuštěném prostoru, že dokáže složité situace vyřešit, neztrácí hlavu, ale je také schopen odvést takovou tu černou práci.“