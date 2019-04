Kdybych vyrovnal, postoupíme. Ševčíkových „raket“ si všimli i na BBC | iSport.cz

Ale taky smůlu...

„A taky smůlu, ano, protože paradoxně u té třetí nejlehčí situace jsem asi udělal chybu. Dlouho jsem čekal na balon, a pak jsem ho blbě trefil.“

Co kdyby to tam padlo? Bylo by to najednou 4:4...

„Myslím, že bychom to ještě vystupňovali a že bychom postoupili. Což mě o to víc mrzí, věřil bych, že kdybych to dal, tak ten závěr mohl vypadat ještě úplně jinak.“

Překvapilo vás, kolik prostoru jste měl při té šanci? Nebo co bylo za problém?

„Moc jsem čekal na balon, měl jsem tolik času, až to bylo neuvěřitelné. Mohl jsem s tím udělat víc, možná si míč i zpracovat. Ale zvolil jsem špatnou variantu.“

V seniorské kategorii jste nikdy nedal dva góly v jednom zápase, přišlo to zrovna na Chelsea. Co vám po těch brankách běželo hlavou?

„Ani nevím, ani jsem nevěděl, jak se mám radovat. (smích) Tak jsem běžel rovnou na půlku, protože stav nebyl úplně příznivý. Chtěli jsme to ve druhém poločase vystupňovat, hráli jsme ho fantasticky, celý tým, skoro do ničeho jsme Chelsea nepustili... Škoda.“

Jak jste se rozmýšlel před těmi gólovými střelami? Jen jste to zkusil?

„Ano, prostě jsem to zkusil, protože předtím v zápase jsme měli několik příležitostí, kdy střílet, ale neudělali jsme to, tak jsme si v kabině řekli, že to musíme zkoušet víc. A naštěstí mi to tam padlo.“

Zpočátku to ale byl z vaší strany zápas na ručník, stav byl hrozivý 1:4. Jak jste na ten špatný vstup reagovali?

„Bylo to hodně těžké, ale říkali jsme si, že už nemáme opravdu co ztratit a nechtěli jsme odtud odjet s nějakým debaklem. Odehráli jsme v soutěži skvělé zápasy, byla by to škoda. Tak jsme jeli na 120 procent a mohlo to skončit ještě jinak.“

Je pravda, že Chelsea používala v závěru zápasu i ty nesympatické pomůcky, zdržovala a podobně, všiml jste si toho?

„To je pravda, když jsem už byl na střídačce, viděl jsem, že odkopávají, že gólman zdržuje. Šlo vidět, že měli strach o výsledek. Škoda.“

