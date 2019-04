Chelsea - Slavia: Magické! Děkovačka s fanoušky donutila sednout i ochranku | iSport.cz

„Anglický režisér byl tímto tradičním rituálem natolik fascinovaný, že to vysílal v plném rozsahu několik minut, a to je vlastně i takové poděkování za to, co Slavia ve druhém poločase předvedla,“ rozplýval se ve studiu ČT Pavel Čapek.

Fanoušci nadšení statečným bojem slávistů ve druhé půli, kdy byli favorizovanému velkoklubu hrozbou až do závěrečného hvizdu, dlouho vestoje aplaudovali hráčům, kteří čekali na klasickou děkovačku. Mezi skandujícím kotlem a fotbalisty ale stála hradba členů ochranky.

Tu se snažili fanoušci přesvědčit, aby se také usadila k trávníku pomocí pokřiku „Sit down“, s přímluvou přispěchal i brankář Přemysl Kovář. Nakonec se jim podařilo strážce pořádku opravdu usadit na zem a emotivnímu rituálu už nic nebránilo.

„Takhle by to mělo vypadat, nejenom na hřišti, ale i v hledišti. Takové radosti a uvolněnosti... Jsem hrozně rád, že jsme se toho dočkali,“ vykládal pak i expert ve studiu Pavel Karoch. Slávistické tažení Evropou mělo prostě více než důstojnou tečku.