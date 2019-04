Uragán na Chelsea, slávisté honili favorita. Nádhera, chválil Suchopárek | iSport.cz

Trenér Trpišovský tentokrát vymyslel odlišný systém se třemi stopery (Ngadeu, Deli, Kúdela). Na pravého halvbeka šel při absenci Vladimíra Coufala jindy levý obránce Jan Bořil, levou stranu měl mít pod palcem Jaromír Zmrhal.

Taktický záměr byl zajímavý, nicméně proti silnému soupeři v úvodu pohořel. Slávisté zůstávali až příliš vysoko, vzadu pak byli roztažení a do obrovských mezer se snadno dostávala domácí letka. Hazard a spol. na nic nečekali a od úvodního hvizdu nekompromisně trestali.

Už v páté minutě zakončil krásný ťukes z pravé strany Pedro. O pět minut později přišla na řadu další smrtící akce. Tentokrát se zleva uvolnil Hazard, křižnou přihrávku napálil Pedro ještě do tyče, jenže míč si smolně do vlastní branky srazil Simon Deli.

Kolotoč z domácích kopaček pokračoval i v dalších minutch, když Pedro předloži před prázdnou branku míč pohodlně skórujícímu Giroudovi. Pak se dočkali slávisté, po rohovém kopu snížil krásnou hlavičkou Tomáš Souček. Než se ale "sešívaní" nadechnuli, po další rychlé akci z levé trany prostrčil do branky míč opět výborný Pedro - 4:1 pro domácí.

"Paradoxně začátek utkání až tak špatný ze strany Slavie nebyl. Napadala vysoko, ale po ztrátě míčů byla otevřená, pak byla každá ztráta nebezpečná. Soupeř toho dokázal využít a prakticky z každé situace dal branku," hodnotil ve studiu ČT Sport někdejší stoper Slavie a současný trenér reprezentační devatenáctky Jan Suchopárek.

Slávisté na úvodní smršť reagovali změnami - Bořil se vrátil na levou stranu, napravo se přesunul Petr Ševčík, trenéři poupravili i celkové rozestavení týmu. Jak se ukázalo, šlo o výborný tah...

Slavia s Chelsea sahala po absolutní senzaci, po heroickém výkonu prohrála 3:4 1080p 720p 360p REKLAMA

Zimní posila z Liberce prožila ve druhém poločase životní momenty. V 51. a následně v 55. minutě Ševčík vstřelil dvě luxusní branky. Z podobného místa napřáhl poprvé levou, podruhé pravou a pokaždé skončil míč v síti.

Zajímavý zápas si mohutně užívali slávističtí fanoušci. Mnohdy překřičeli zbylé diváky na Stamford Bridge. Nezahořkli ani ve chvíli, kdy jejich hoši "tekli" 1:4. "Dejte jim bůůůra," křičeli vtipně, aby se červenobílí ještě pokusili o zázračný obrat.

Režie utkání hodněkrát zabírala početný červenobílý tábor. Slávisté tentokrát napravili špatné renomé z předešlých evropských duelů, kvůli kterým měl klub na úvodní duel s Chelsea zavřené sektory na pověstné Tribuně Sever. Angličané nechali po skončení utkání odvysíat i kompletní slávistickou děkovačku, která evidentně zaujala i pověstné fanoušky z Ostrovů.

"Byla to nádherná prezentace českého fotalu, ukázka, jak by náš fotbal měl vypadat. Nejen na hřišti, ale i v hledišti. Měl by to být příklad pro nás pro všechny, abychm fotbal takhle posouvali," chválil Suchopárek.

Konečná výhra 4:3 Chelsea stačila k postupu do semifinále, nicméně velkou pochvalu zaslouží i slávisté. Ve druhém poločase favorita zle trápili a z účinkováním v Evropě se pro aktuální ročník rozloučili víc než důstojně.

Vše o Slavii čtěte ZDE »