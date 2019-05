Čech promluvil o konci v Chelsea: Seděl jsem u Abramoviče v obýváku… | iSport.cz

Arsenal v prvním semifinále Evropské ligy porazil doma Valencii 3:1 a do odvety si vytvořil výhodnou pozici. Brankář Petr Čech se tak znovu o kousek přiblížil svému snu – zakončit bohatou kariéru ziskem trofeje.

Ve finále může dojít na pikantní souboj s Chelsea. „Jeví se to jako velmi pravděpodobné, vzhledem k naší výchozí pozici a tomu, že Chelsea hraje odvetu s Frankfurtem doma,“ uvedl Čech. „Blues“, kteří ve čtvrtfinále přešli přes Slavii, v prvním zápase semifinále na hřišti německého celku uhráli remízu 1:1 a doma budou velkým favoritem.

V případě postupu obou londýnských gigantů by se pro Čecha stalo finále Evropské ligy vskutku krásnou pohádkovou tečkou za úspěšnou kariérou. Stanul by v něm v dresu „Gunners“ proti Chelsea, v jejímž dresu vybojoval řadu trofejí, včetně vítězství v Lize mistrů v roce 2012, kdy „Blues“ porazili ve finále po penaltovém rozstřelu Bayern Mnichov.

„Nikdy jsem to utkání neviděl. Pouze kousek prodloužení, když se na něj díval můj syn. Pak také kousek s týmem v hotelu, když v televizi dávali nějaký magazín Ligy mistrů, ve kterém se k tomu zápasu vraceli,“ přiznal Čech. Dle svých slov se totiž snaží věnovat hlavně přítomnosti a neohlížet se dozadu. Až skončí kariéru, tak prý ale určitě přijde chvíle, kdy si sedne a utkání zhlédne.

K prvenství v Champions League málem dojít nemuselo. Nechybělo moc a kariéru Petra Čecha mohla ukončit v roce 2006 nešťastná událost z utkání s Readingem, kdy po střetu se Stephenem Huntem praskla českému gólmanovi lebka. Na tři dny mu doslova zhasl svět a bylo zázrakem, že se už za tři měsíce vrátil zpět do akce. „Neřekl bych, že by mě to nějak ovlivnilo. Tedy kromě toho, že od té doby musím chytat v helmě a musel jsem najít nový způsob, jak se dívat kolem sebe. Měl jsem „výhodu“, že jsem byl tři dny v komatu, takže jsem na to neměl žádné vzpomínky,“ řekl.

Čech se po vážném zranění dokázal dostat zpět do skvělé formy a sbíral další trofeje. Byl u dvou titulů v Premier League, zmiňovaného prvenství v Lize mistrů i triumfu v Evropské lize. Po řadě úspěchů ale v létě roku 2015 z Chelsea odešel do Arsenalu. Nebyl to však snadný odchod. Ačkoliv trenér José Mourinho dával v brance přednost belgickému talentu Thibautu Courtoisovi, nechtěl Čecha k městskému rivalovi pustit. Stejný názor na věc měl dlouho i majitel „Blues“ Roman Abramovič.

„Měl jsem schůzku v jeho domě. Posadili jsme se u něj v obýváku a já mu řekl důvody, proč chci odejít. Byl jsem hodně nervózní. Chtěl jsem to udělat, ale neměl jsem plán B,“ zavzpomínal Čech na rozhovor s Abramovičem. „Nebyl šťastný, ale věděl, že jsem pro klub udělal všechno. Zavřel oči a řekl: Ok, můžeš jít,“ dodal.

Kruh se uzavírá a už ve čtvrtek večer se dozvíme, jak vše dopadne. Postaví se Petr Čech 29. května v Baku ve finále Evropské ligy do branky Arsenalu proti Chelsea, nebo bude finálová dvojice jiná?

