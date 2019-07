Horší než ve třetí lize. Jablonec čeká v Arménii vedro a špatný stadion | iSport.cz

Kvůli finišujícímu EURO U-19 nesehraje Jablonec první duel předkola v Jerevanu, nýbrž na severozápadě země ve druhém největším městě Gjumri (117 tisíc obyvatel). Tam sídlí tým FC Širak a jeho stánek pojme 2844 diváků. Ti mají k dispozici jen dvě tribuny. „Stadion je špatný. Přijde mi to nedůstojné evropským pohárům,“ vyznal se kouč Rada. Nějaká pozitiva? „Tráva je prý lepší než v Jerevanu,“ dozvěděl se.

O podmínkách v zemi debatoval s trenérem české devatenáctky Janem Suchopárkem. Pochopil, že jeho tým čekají složité klimatické i životní podmínky. „Nemůžeme nic podcenit a se vším se vyrovnat. I proto odjel náš kuchař na místo už o den dříve,“ nastínil Rada, jenž se obává zejména abnormálního dusna. Hráči to vidí stejně. „Já jsem spíš severský typ. Tohle mě moc neláká,“ přiznal s úsměvem Jakub Jugas.

Českému zástupci nahrává fakt, že na cizí půdě bude i Pjunik. V prvním předkole nastoupil v Gjumri proti makedonskému Shkupi Skopje a před pouhou tisícovkou diváků remizoval 3:3. Komfortně se víc než sto kilometrů od svého sídla určitě necítí. „Na nás možná přijde trošku víc. Nicméně výhoda by to být měla,“ připustil Rada. „I kdybychom měli hrát do kopce, tak budeme. Všichni pak chceme jet do Anglie,“ narážel bek Jugas na další kolo.

V něm se vítěz dvojutkání střetne podle všeho s Wolverhamptonem Wanderers, sedmým celkem minulého ročníku Premier League. Ten by měl ve druhém předkole potvrdit roli vysokého favorita proti Crusaders ze Severního Irska.

„Soustředíme se na Pjunik a na ligu. U mě to není fráze. Je fakt, že Angličané byli z možných soupeřů tím nejsilnějším týmem,“ shrnul Rada, jenž bere do Arménie i třicetiletého stopera-poloamatéra Jiřího Váňu.

Ten zažil o víkendu prvoligový debut na Spartě a stal se „slavným“ po celém Česku. V práci si vzal ještě na tento týden dovolenou a zůstává v režimu jabloneckého áčka. Do základu však tentokrát trenér s projektantem nepočítá, přednost mají Jugas a Dominik Plechatý.