Expert Jun: Sparta by na Kangu sázet neměla. Chybí Siegl či Lafata | iSport.cz

Co jste říkal na výkon Sparty proti Trabzonsporu?

„Rozdělil bych ho na dvě části. První byla do doby než dostala dva góly, druhá o posledních deseti minutách. To byly dva odlišné výkony. Do osmdesáté minuty Sparta soupeře k ničemu nepustila, byla lepší, měla šance, držela míč, kombinovala a vedla 2:0. Dokonce mohlo být její vedení ještě větší. Pak bohužel v posledních deseti minutách přišla určitá nekoncentrovanost a asi i s vědomím, že má v zádech dobrý výsledek, trochu povolila a soupeř ji za to potrestal.“

Zmínil jste, že náskok Sparty mohl být větší, čím to je, že se ve finální fázi trápí?

„Je známé, že třeba Benjamin Tetteh není špatný fotbalista, je velice rychlý a dokáže se díky tomu dostat do šancí. Nevím ale, jestli je to zbrklostí nebo něčím jiným, proč šance neproměňuje. Bohužel se to ukázalo i proti Trabzonsporu.“

Trenér Jílek nasadil Tetteha do základní sestavy místo Libora Kozáka, byl to dobrý tah?

„Ukázalo se, že asi ano. Gól sice nedal, ale byly na něj fauly, do šancí se dostával. To, že je neproměnil, je druhá věc. Asi nebyl důvod to nezkusit, jen škoda pro Spartu, že neskóroval.“

Kozák se zatím střelecky neprosadil a proti Trabzonsporu zaváhal při bránění u první inkasované branky. Jak hodnotíte jeho dosavadní působení na Letné?

„Má to složité. Přišel jako hvězda a hodně se od něj čeká. Střelec to je, má k tomu dobrou postavu a potvrdil