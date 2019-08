Jílek řeší otazníky v sestavě. Bude to hektické, o postup se popereme | iSport.cz

Do odvety s Trabzonsporem jdete s vědomím, že fungování defenzivy má k ideálu daleko. Doléhá na vás proto nervozita?

„Nebylo by na místě, kdyby měl být trenér přehnaně nervózní. Udělali jsme chyby, za které jsme zaplatili, soupeři byli hodně efektivní, ať už Trabzon u nás nebo v neděli Boleslav. Věřím, že budeme bránit úplně jinak a taky že se budeme schopní prosadit kvalitní ofenzivou, kterou předvádíme, byť není vždycky podložená efektivitou. Doufám, že to nyní bude trochu jinak,“

Očekáváte, že Turci v domácím prostředí vystupňují výkon?

„Myslím, že obecně to nebude diametrálně odlišné, pokud jde o způsob hry. Musíme ale vzít v potaz atmosféru, díky ní budou emoce a nasazení domácích hráčů určitě na vyšší úrovni. Herně ale vycházíme z prvního zápasu. Ovšem předpokládáme, že do toho soupeř půjde s větším drajvem a nasazením.“

Máte jasno o sestavě?

„Nějaké otazníky řešíme, přemýšlíme o změnách na dílčích postech. Musíme brát v potaz poslední odehrané zápasy. Máme tu připraveného Adama Hložka, jsou k dispozici Uroš Radakovič, Semih Kaya i další hráči, kteří mohou do sestavy zasáhnout. Změny zvažujeme, určitě ale nebudu říkat, kdo nastoupí a kdo ne.“

Řešíte největší rébus v defenzivě? Naposledy jste v Mladé Boleslavi inkasovali čtyřikrát.

„V tuto chvíli to pro mě rébus není, mám jasno. Samozřejmě to rozhodnutí není jednoduché, hlavně ve vztahu k tomu, že nás čeká velmi důležitý zápas pro celou Spartu. Uvědomuje si jeho naléhavost. Chceme vybrat správnou dvojici, která tady obstojí.“

Přiznejte, povede cesta k postupu spíš přes výhru či přestřelku a s ní spojenou remízu?

„Hrát tady v odvetné části 3:3 nebo 4:4, takovou přestřelku úplně neočekávám. Soupeř bude pozornější do defenzivy. Můj odhad je, že tolik branek nepadne. Ale každé utkání má nějaký vývoj, může se cokoli stát a všechno bude jinak. Každopádně věřím, že jsme schopní se o postup poprat.“

Jak jste hráče připravoval na bouřlivé prostředí, které je čeká?

„Zatím jen formou individuálních pohovorů, kluci jsou v tomhle napřed. Mají možnost si nasledovat atmosféru na stadionech. Necítím z hráčů přemíru obav a strachu. Bude to hektické a bouřlivé, turecký fanoušek je v tomhle velmi dobrý, ale neočekávám, že bychom měli podlehnout atmosféře. Je tu dost zkušených hráčů, aby tíhu odpovědnosti zvládli, byť to může být v některých situacích obtížné.“

V obou dosavadních venkovních duelech jste inkasovali velice brzy. Bude tedy dílčím cílem zachytit vstup do duelu?

„Ono se to nabízí. Hrajete proti silnému soupeři, v bouřlivé atmosféře, Trabzon bude hnaný publikem. Úvod zápasu je obrovsky důležitý, abychom ho zvládli, neinkasovali a byli sami hodně nebezpeční. To platí v jakémkoli venkovním utkání.“