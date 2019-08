Weber: Odveta s FCSB? Největší zápas roku. Komličenko snad nastoupí | iSport.cz

Musel jste kočírovat euforii po vítězství nad Spartou?

„Nemusel. Už v neděli po utkání jsme si řekli, že před námi stojí další těžký úkol – Steaua. Tím bylo vše řečeno. V pondělí jsme se normálně sešli a trénovali, na hráčích byla vidět koncentrace na pohárové utkání.“

V domácím prostředí se vám teď daří, v probíhajícím kalendářním roce jste doma prohráli jen jednou. Cítíte, že vám to v odvetě bude hrát do karet?

„Přál bych si to, ale máme veškerý respekt k soupeři. Má pohárové zkušenosti. A když se podíváte na jejich výsledky, paradoxně je mají lepší venku než doma. Proto jsme ostražití. Je to asi největší utkání v tomhle roce, stojí proti nám renomovaný soupeř, který má zvuk. Bude to opravdu těžké. Ovšem fanouškům musím za podporu v neděli poděkovat, běhal mi mráz po zádech. Podobnou energii jsem cítil už v domácích zápasech s Ordabasy a s Opavou. Jsem rád, že i o čtvrteční utkání je zájem. Chtěl bych diváky poprosit, aby kluky hnali stejně jako se Spartou, protože byli nedílnou součástí úspěchu.“

Jak významné utkání to pro klub je?

„Je to zatím nejdůležitější zápas této sezony. Všichni v klubu cítíme, že kdyby se nám povedlo postoupit, byla by to nadstavba, kterou bychom si všichni přáli. Kdyby se nám to nepovedlo, nezlomilo by nás to. Sezona zatím šlape.“

Pomůže vám útočník Nikolaj Komličenko, který utkání se Spartou vynechal, protože byl po zápase v Rumunsku pokopaný?

„Uvidíme po tréninku, ale věřím, že bude připravený. Ty zdravotní problémy nebyly tak fatální.“

A jak to vypadá s jeho případným přestupem?

„To nevím.“

I bez Komličenka dal váš tým Spartě čtyři góly. To je povzbuzující, že?

„Hráče znám, proto jsem klidný. Pro nás je důležité, že mužstvo uvěřilo, že může vyhrát a vstřelit čtyři branky i bez Komliho. V tomhle nám nedělní utkání hodně pomohlo.“

Na co si budete muset dát největší pozor ze strany FCSB?

„Síla toho týmu je v individualitách. Všichni víme, že neprožívají zářivé období, ale to není důležité. Na pohárové utkání se určitě dokážou zkoncentrovat. Coman, Tanase a Vina jsou podle mě hráči evropského formátu. V některých fázích prvního utkání to prokazovali. S tím se musíme vypořádat. Není to žádné strašení, ale respekt máme. Věřím, že v defenzivě budeme schopní pracovat stejně jako pětašedesát minut v Rumunsku a že přidáme nadstavbu v ofenzivě jako se Spartou.“

Mění remíza v Rumunsku pozice obou týmů do odvety?

„Ne. Oni nás začali brát po prvním výsledku vážně. Ve víkendovém utkání navíc postavili náhradníky a taky nějaké dorostence. V sestavě byl jen brankář a jeden hráč, který nastoupil v základní sestavě proti nám, jinak nikdo další. To dává najevo, že na zápas s námi kladou maximální důraz. Upínají se k němu. O to to pro nás bude těžší.“