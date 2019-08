Dvougólový Krmenčík: Velký zmar! Z Hrošovského byl naměkko | iSport.cz

Je to velký zmar?

„To víte, že jo. Měli jsme víc šancí než soupeř, ale takové příležitosti prostě musíme proměňovat. Dvě břevna, pak si vybavuji třeba Kalviho (Kalvacha), který měl střelu uvnitř vápna. Asi při nás momentálně nestojí štěstí, ale já věřím, že zase bude.“

V druhém prodloužení jste inkasovali rozhodující branku. Vy už jste byl na lavičce. Co se ve vás odehrávalo?

„Ani nevím. Moc jsem to přes trenéra neviděl. Dávali to na zadní tyč. Podle mě to byl šťastný gól, bohužel zase ze standardky. Závěr byl emotivní, prožíval jsem to hrozně moc. Je to zklamání, strašná škoda, snad se to povede příští rok. Jsme bez evropských pohárů. Pro každého fotbalistu je bonusem, že si může zahrát proti top mančaftům. Každopádně si myslím, že jsme si postoupit zasloužili, ale takový je fotbal.“

Je malou náplastí na neúspěch aspoň vynikající výkon?

„Jo, hráli jsme fakt dobře. Herní projev celého týmu včetně střídajících hráčů byl na úrovni. Třeba Tomáš Chorý odvedl super výkon. Pokud takhle budeme pracovat dál, tak máme na to, abychom v lize pomýšleli na nejvyšší příčky. Začneme se zase soustředit na ligu. Nedá se nic dělat.“

Patrik Hrošovský odchází do Genku. Jak moc bude Plzni chybět?

„Jsem z toho trochu naměkko. S Páťou jsem hrál v jednom týmu od šestnácti let. Bydleli jsme spolu na intru, byl jsem mu svatbě. Je to legenda a doufám, že se sem jednou vrátí a dohraje kariéru v Plzni. A jak bude chybět? Určitě jo, ale zase je tady Kalvi s Janoškem. Proč by jednou nemohli vyrůst v druhého Patrika a odejít do kvalitní ligy. Já jim věřím.“

