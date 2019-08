Vrba o krvi i vypadnutí: Jeden z NEJ zápasů. Můžou přijít odchody | iSport.cz

„Musíme uznat, že jsme měli štěstí,“ přiznal kouč Antverp László Bölöni. Velká klika mu zařídila nemalou radost z postupu do play off Evropské ligy. „Pro Plzeň to musí být těžká situace,“ dodal.

Na jeho trenérského protějška Vrbu zbylo zklamání.

Co k takto kruté odvetě říct?

„Na základě výsledku se mi to bude hodnotit špatně. Odehráli jsme úžasné utkání. Je jen škoda, že jsme nepostoupili, i když k tomu dnes bylo hodně blízko. Bohužel rozhodují góly. A právě trefa v závěru zápasu může za to, že končíme. Přesto si myslím, že za výkon se nemůžeme stydět.“

Vymstilo se nám, že jsme chtěli hrát fotbal. Oni jen zdržovali, hlesl Vrba

Může se po vypadnutí stát, že kádr opustí někteří hráči, protože pouze na ligu je až moc široký?

„Je pravděpodobné, že někteří hráči odejdou. Plzeň si zvykla, že hraje evropské poháry. Z tohoto pohledu je pro klub špatně, že nebudeme sbírat zkušenosti z mezinárodní scény, které jsou k nezaplacení. Nemyslím si ale, že by měl mít klub jiné problémy. Pouze to po sportovní straně je škoda, že nebudeme ve skupině. Mrzí nás to.“

Ukázalo se, že vaše největší aktuální bolest je produktivita?

„Žádnou bolest jsem neviděl.“

Navzdory prohře vám vyšel tah s útočníky, kdy přišel Chorý a hráli jste na dva forvardy…

„Ale je to obrovská škoda, když vedeme 2:0 a měli jsme takové množství příležitostí, trefovali jsme konstrukci brány… Vystřelili jsme celkem pětadvacetkrát. Rozhodující bylo, že jsme nedali pojišťovací třetí gól, kdy jsme měli brejk 4 na 2. Je škoda, že jsme v těchto momentech nebyli přesnější. Ale hráčům jsem poděkoval, protože k proniknutí do play off jsme byli blízko…“

Navíc soupeř dohrával v deseti. Mrzí vás to i z tohoto pohledu?

„Samozřejmě jsme soupeře chtěli dorazit. Kdybychom leželi na zemi a zdržovali jako oni, tak bychom to asi nějak udrželi, ale my jsme chtěli hrát fotbal. To se nám možná trochu vymstilo.“

Co se dalo udělat jinak u obdržené branky?

„My jsme ztratili míč v útočné fázi, pak po protiútoku následoval faul. Pak jsme obdrželi gól ze standardní situace. Zatím jsem neviděl, jestli jsme tam mohli udělat něco lépe. Centr proletěl přes celou obrannou linii. Stává se to. Na začátku utkání byl možná soupeř aktivnější a měl situace, které v uvozovkách smrděli. Ale my jsme se z toho dostali. Pak jsme hráli skvěle. Byl to jeden z nejlepších zápasů, které jsme tady odehráli.“

Proč jste střídal Joela Kayambu, který hrál celý zápas výborně?

„Už měl křeče, nemohl dál pokračovat. Ale to všichni, kdo střídali, toho měli zkrátka hodně. Na základě toho šli dotyční ze hry. Odvedli maximum.“

A potěšil vás Kayamba svým výkonem?

„Vy víte, jak hrál poslední zápasy. Pokud bude hrát jako proti Antverpám, tak budeme spokojení. Ale v těch předchozích utkáních tomu tak nebylo.“

Z jakého důvodu jste dnes nasadil Milana Havla a pozdávala se vám jeho spolupráce s Kayambou na pravé straně?

„Výkon Radima Řezníka se mi v zápase se Slováckem nelíbil. Proto. A co se týká spolupráce, tak je těžké po duelu s Antverpami jmenovat někoho, kdo nespolupracoval. To by byl hřích. Všichni spolupracovali dobře a odehráli úžasné utkání.“

Bylo vidět, že jste měl během zápasu na čele krvavé zranění, jak jste si ho přivodil?

„Bouchl jsem se do hlavy o lavičku (úsměv).“