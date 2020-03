United deklasovali Linec 5:0, Basilej přehrála Eintracht. Wolves remizovali | iSport.cz

Fotbalisté Manchesteru United oslavují vstřelenou branku do sítě Lince • Reuters

United šli v Linci, kde se kvůli pandemii koronaviru hrálo bez diváků, do vedení v 28. minutě. Z hranice šestnáctky se trefil ranou do šibenice Odion Ighalo. Třicetiletý Nigerijec, jenž „Rudé ďábly“ posílil v zimě, byl vidět i po přestávce a v 58. minutě poslal do úniku Daniela Jamese, který navýšil náskok.

Hosté dokonali debakl v závěru zápasu. V 82. minutě po náběhu za obranu skóroval Juan Mata a v nastaveném čase se prosadili z brejku Mason Greenwood a nedlouho po něm i ranou z třiceti metrů Andreas Pereira.

I Basilej se před prázdným hledištěm ve Frankfurtu dostala do vedení po necelé půlhodině hry. Z přímého volného kopu se trefil Samuele Campo. Po přestávce potvrdili vedení švýcarského týmu Kevin Bua a Fabian Frei.

Turecký Basaksehir udolal Kodaň 1:0 gólem z penalty, kterou dvě minuty před koncem proměnil bosenský záložník Edin Višča.

Olympiakos se musel od 29. minuty obejít bez stopera Rúbena Semeda, který byl po faulu na hranici šestnáctky rovnou vyloučen. Oslabený řecký tým se přesto ujal vedení v 54. minutě zásluhou Júsufa El Arabiho. Wolverhampton srovnal o 13 minut později, kdy se prosadil Pedro Neto.

Po výhře 2:1 ve Wolfsburgu nakročil do čtvrtfinále Šachtar Doněck. Ukrajinský tým otevřel skóre v 17. minutě, kdy se trefil Junior Moraes. Oba týmy v prvním poločase neproměnily penaltu, což se stalo vůbec poprvé v historii Evropské ligy: nejdřív za hosty selhal Viktor Kovalenko, v dresu Wolfsburgu pak minul Wout Weghorst.

Domácí vyrovnali až v druhé půli zásluhou Johna Brookse, Šachtar ale strhl vedení zpět na svou stranu díky Marcu Antoniovi.

Leverkusen zvítězil v Glasgow nad Rangers 3:1. V první půli proměnil penaltu Kai Havertz, v druhé se trefili Charles Aránguiz a Leon Bailey. Za domácí dokázal pouze snížit George Edmundson.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 28. Ighalo, 58. D. James, 82. Mata, 90+2. Greenwood, 90+3. Pereira Sestavy Domácí: A. Schlager – Ramsebner, Trauner (C), Ranftl – Reiter, Holland (76. Haudum), Michorl, Renner – S. Tetteh (61. Raguz), Klauss, Frieser (71. Balič). Hosté: Romero – Williams, Maguire (C), Bailly, Shaw – McTominay, Fred, B. Fernandes (78. Pereira) – Mata, Ighalo (85. Greenwood), D. James (71. Chong). Náhradníci Domácí: Balič, Gebauer, Haudum, Müller, Wostry, Raguz, Sabitzer Hosté: de Gea, Lindelöf, Pereira, Greenwood, Matić, Tuanzebe, Chong Karty Domácí: Trauner, Klauss, Ramsebner, Reiter Hosté: Shaw Rozhodčí Dias – Tavares, Soares (POR) Stadion Linzer Stadion, Linz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 27. Campo, 73. Bua, 85. Frei Sestavy Domácí: Trapp – D. Abraham (C), Hasebe (73. Ilsanker), Hinteregger – A. Touré, Sow (46. Paciência), Rode, N'Dicka – Kamada (78. Gaćinović) – André Silva, Kostić. Hosté: Omlin – Widmer, Cömert, Alderete, B. Riveros – Xhaka, Frei – Stocker (C) (90+2. Zhegrova), Campo (78. van der Werff), Petretta (67. Bua) – Cabral. Náhradníci Domácí: Rönnow, da Costa, Gaćinović, Chandler, Ilsanker, Kohr, Paciência Hosté: Nikolić, Bergström, Bua, Bunjaku, Pululu, van der Werff, Zhegrova Karty Domácí: Sow Hosté: Campo, Cömert, Alderete Rozhodčí Andreas Ekberg – Mehmet Culum, Stefan Hallberg (všichni SWE) Stadion Commerzbank-Arena, Frankfurt

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 89. Višća Hosté: Sestavy Domácí: Günok – Caiçara, Škrtel, Epureanu, Clichy – Aleksić, Tekdemir (86. Gulbrandsen), Kahveci – Višća (90+1. Okechukwu), Ba, Crivelli (76. Robinho). Hosté: Johnsson – Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson – Biel (90. Bartolec), Zeca, Stage – Daramy (62. Kaufmann), Santos (84. Fischer), Falk. Náhradníci Domácí: Babacan, Gulbrandsen, Okechukwu, Ponck, Robinho, Topal, Uçar Hosté: Grytebust, Bartolec, Fischer, Kaufmann, Oviedo, Papagiannopoulos, Thomsen Karty Domácí: Kahveci, Crivelli, Okechukwu Hosté: Santos Rozhodčí Stadion Başakşehir Fatih Terim Stadium, Istanbul

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 48. Brooks Hosté: 17. Júnior Moraes, 73. Antônio Sestavy Domácí: Casteels (C) – Steffen, Knoche, Brooks, Otávio – Arnold, X. Schlager (73. Joao Victor), Gerhardt – Mehmedi (80. Ginczek), Weghorst, Brekalo. Hosté: Pjatov (C) – Dodô, Kryvcov, Matvijenko, Ismaily (68. Chočolava) – Kovalenko (66. Maycon), Antônio – Tetê, Patrick, Taison (88. Konopljanka) – Júnior Moraes. Náhradníci Domácí: Pervan, Roussillon, Klaus, Pongračić, Tisserand, Ginczek, Joao Victor Hosté: Chočolava, Marlos, Konopljanka, Maycon, Sikan, Bolbat, Trubin Karty Domácí: Weghorst, Steffen, Brooks Rozhodčí Skomina – Praprotnik, Vukan (SVN) Stadion Volkswagen Arena, Wolfsburg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 75. Edmundson Hosté: 37. Havertz, 67. Aránguiz, 88. Bailey Sestavy Domácí: McGregor – Barišić, Goldson, Edmundson, Tavernier (C) (85. Polster) – S. Davis, Arfield, Kamara (68. Hagi) – Aribo (54. Kamberi), Morelos, Kent. Hosté: Hrádecký – Tah, Dragović, Tapsoba (68. Paulinho) – Weiser, Havertz (C), Aránguiz, Demirbay (81. Baumgartlinger), Wendell – Diaby, Bellarabi (62. Bailey). Náhradníci Domácí: Foderingham, Hagi, Halliday, Kamberi, Katić, Ojo, Polster Hosté: Ažíl, Bailey, Baumgartlinger, Özcan, Palacios, Stanilewicz, Paulinho Karty Domácí: Kamara, Arfield, Kent Hosté: Demirbay, Wendell, Weiser, Diaby Rozhodčí S. Marciniak Stadion Ibrox Stadium (Glasgow)