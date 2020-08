Nemožné bránit takovou zeď! Tank Lukaku zářil a má rekord | iSport.cz

Romelu Lukaku (vlevo) nasměroval Inter Milán k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy v souboji s Getafe • Reuters

Každý, kdo nastupuje proti Interu Milán, ví, jak těžké bude strážit Romela Lukaka. Mnohdy je tenhle úkol nesplnitelný. Přesvědčil se o tom i Leverkusen, ačkoliv jeho šéf Rudi Völler varoval. „Lukaku je silák. Žije ze své figury, tělo používá jako ochranný štít,“ říkal Völler před utkáním. Belgický útočník jeho slova v pondělí večer potvrdil, italský celek zvítězil 2:1 a postoupil do semifinále Evropské ligy.

Lukaku na hrotu výtečně pracoval, sklepával míče, byl nebezpečný. Nejdůležitější akci předvedl v 21. minutě. Ashley Young mu přihrál do pokutového území, Lukaku byl zády k bráně a visel na něm mladý obránce Edmond Tapsoba. Oba se drželi, belgický hromotluk se ale kolem soupeře dokázal otočit a procpal míč do sítě.

„Ostatní mě varovali, že Tapsoba je silný. Ale já přeci umím být silnější než kdokoliv jiný,“ culil se Lukaku. „Pro Tapsobu to byla monstrózní výzva. Samozřejmě ho to všechno trochu mrzí, ale je nemožné bránit takovou zeď. Při druhém gólu to Lukaku udělal prostě dobře,“ prohodil gólman Leverkusenu Lukáš Hrádecký.

Lukaku skóroval v devátém zápase Evropské ligy za sebou, čímž vytvořil nový rekord soutěže. Tím byl dosud počin Alana Shearera z ročníku 2004/2005, který se trefil osmkrát. „Rekordy jsou fajn, ale jsou to jen čísla. Mnohem důležitější je vítězství,“ podotkl belgický šutér.

Za hvězdu se ani sám nepovažoval, vypíchnul spoluhráče Nicola Barellu, autora první branky. „Obrana odvedla skvělou práci a v mých očích je mužem zápasu Barella. Stejně jako v posledních týdnech byl fantastický, je všude,“ chválil Lukaku.

Sám však Interu výrazně pomáhá, v pondělí vstřelil jednatřicátou soutěžní branku v sezoně. „Je fantastický celou sezonu, nejen v posledních dvou zápasech. Je to skvělý hráč, ale máme mnoho útočníků, kteří hrají výborně. Třeba Lautaro Martínez pracoval, jak mohl, než vystřídal. Potřebujeme každého,“ prohlásil Ashley Young.