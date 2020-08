United drásal rekordman v bráně. Penaltový hrdina měl nový trik | iSport.cz

Manchester United porazil Kodaň (1:0) a v Evropské lize postupuje dál. Ale že to bylo drama! Solskjaerův tým bušil na branku dánského týmu co to jen šlo, gólman Karl-Johan Johnsson ale předvedl neuvěřitelný výkon, který dokonce přepisoval rekordy. Překonal ho až v prodloužení manchesterský penaltový hrdina Bruno Fernandes. „V pokutových kopech je lepší než já,“ pochválil Portugalce trenér „rudých ďáblů“.