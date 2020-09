Čech v Dunajské Stredě, kam jede Jablonec: Zázemí je absolutně nejlepší

ZPRAVODAJSTVÍ Z DUNAJSKÉ STREDY | V české lize odchytal 72 zápasů za ostravský Baník, dvacetkrát udržel čisté konto. Kariéru ukončil před čtyřmi lety v Michalovcích. U řemesla Martin Raška (43) zůstal, jako kouč gólmanů vede v Dunajské Stredě krajana Martina Jedličku, jedničku reprezentace U-21. Na jihu Slovenska našel malý fotbalový ráj, do něhož zítra ve druhém předkole Evropské ligy nahlédnou i hráči Jablonce. „Je to 55:45 pro nás, protože hrajeme doma. To je malá výhoda, i když to bude bez diváků,“ odhaduje Raška postupové šance.

V rozhovoru pro iSport.cz otevřeně popisuje, jak se z Dunajské Stredy zrodil slovenský kolos s ambicí ukrást nadvládu bratislavskému Slovanu. Nastartováno má skvěle, vyhrál všech šest ligových zápasů.

Věříte si na Jablonec?

„Je to velmi dobré mužstvo, které je poslední roky na úrovni Sparty a hned za Slavií a Plzní. Ale možná je po některých odchodech trošku slabší než dřív. Vím, že Slavia nyní spíš posílá hráče na hostování do Liberce. Nicméně trenér Rada odvádí velmi dobrou práci, začátek ligy se Jablonci opět povedl. Česká liga je víc fyzicky náročná. Jsem rád, že si u nás zahraje český tým. Máme k němu velký respekt, ale chceme něco dokázat i v Evropě. Zajímavostí je, že když jsem se před deseti lety vracel z Midtjyllandu, volal mi pan Pelta, jestli bych tam nešel. Ale už jsem byl domluvený s Trnavou.“

Máte v týmu soupeře nějaké známé?

„Právě v Trnavě jsem hrával s Ivanem Schranzem. Hübschmana si pamatuji, když byl ve Spartě. Jinak nikoho osobně neznám.“

DAC 1904 Dunajská Streda, to už je pro hráče i trenéry zajímavá adresa. Potvrdíte to?

„Klub investoval dost velké peníze do zázemí a infrastruktury. Vybudovalo se tady obrovské fotbalové centrum, v rámci Slovenska absolutně nejlepší. Ani v Česku možná takové nikdo nemá. Možná Sparta na Strahově, teď se to zvedlo v Baníku. Podmínky pro mládež i áčko jsou unikátní. Máme k dispozici jedenáct hřišť, sedm klasických a čtyři s umělou trávou. Dvě z nich jsou vyhřívané. Jsou tu i dvě posilovny, regenerace, jídelna, část na běhání s umělým kopečkem, budova pro první tým. Nebo i třeba pískové hřiště, které my gólmani využíváme. Ve střední Evropě patří naše centrum k tomu nejlepšímu.“

Moderní je i stadion…

„Přesně tak. Kapacita je dvanáct tisíc, ideální pro město. Fanouškovská základna je velká. Kdyby to šlo, bylo by na Jablonec vyprodáno. Je škoda, že se hraje bez lidí. Atmosféra u nás bývá úžasná, i soupeři by se hrálo lépe. Na ligu mohlo přijít padesát procent kapacity, takže šest tisíc diváků. Protože je Dunajská Streda příhraniční město, je tady hodně Maďarů. Když to vzal pod sebe Oszkár Világi, šlo to nahoru. On klub zachránil, byl v likvidaci. Úspěšná éra začala s jeho příchodem a pomohl celému slovenskému fotbalu. Dnes patří tým do absolutní slovenské špičky a měl by bojovat se Slovanem o titul. Start soutěže nám vyšel.“

Jaká je přestupová strategie klubu?

„Trendem je hledat mladé hráče, kolem osmnácti dvaceti let. Získat je co nejlevněji, zviditelnit a pak výhodně prodat do předních lig. Zatím největším přestupem v historii je Bayo do Celtiku Glasgow za 2.5 milionu eur. Nejsou to tak velké částky jako v případě Sparty, Slavie nebo Plzně.“

S jakým objemem financí se pracuje?

„Roční rozpočet se uvádí v přepočtu kolem 100-120 tisíc korun. Tedy těsně pod Baníkem. Ekonomicky to funguje výborně.“

V kádru je jedenáct národností. Jakým jazykem se mluví v kabině?

„Anglicky. Tak komunikujete s hráči, s trenéry, s vedením. Devadesát procent umí anglicky velmi dobře. Trošku problém je s kluky z Panamy, z Venezuely. Maďarštinu nepoužívám, i když děti umí velmi dobře. Hlavně syn, který hraje za Dunajskou Stredu ve výběru U-17. Nechápu, jak to dokázal. (úsměv) Já jsem se za ty tři roky naučil tak deset slovíček. Je to těžký jazyk, neoslovuje mě. Je fakt, že ve městě je první volbou maďarština. Já mluvím česko-slovensky.“

Největší osobností je kapitán Zsolt Kalmár, maďarský reprezentant. Je to tak?

„Přišel z Lipska, ve stejné době jako já. Krátce působil i v Bröndby Kodaň. Na slovenskou ligu je to velmi dobrý hráč, svými schopnostmi ji převyšuje. Má ale i minusové věci, jinak by se udržel v západní Evropě. Je pohodový, ale možná mu chybí větší rvavost. Trošku hřeší na svůj talent. Nicméně pracuje mnohem víc než před třemi lety. Myslím, že se blíží jeho transfer do lepšího týmu. Nejspíš odejde po sezoně. Nabídky už měl.“

V útoku sází góly mladý Venezuelan Eric Ramírez Matheus, jenž chvíli působil v Karviné. Jak to, že mu to na Slovensku tak jde?

„Trenér Straka o něm prohlásil, že je arogantní a že takového hráče ještě nezažil. Oni tihle hráči z Latinské Ameriky jsou jiní. Musí se s nimi umět pracovat. Už na konci minulé sezoně se do toho dostal, dává góly. Zajímavý hráč je i slovenský stoper Kružliak, který přišel z Ružomberku. V záloze je mladý Schäfer, který nedávno debutoval v reprezentaci Maďarska, a získali jsme ho z Itálie (FC Janov). Pak máme dobrého útočníka Divkoviče, tomu je taky teprve dvacet. Mužstvo je fakt mladé, Jablonec má na evropské scéně víc zkušeností.“

Od léta vede mužstvo zkušený Němec Bernd Storck (57 let). Co změnil po Portugalci Helderovi?

„Hodně lidí se mě na to ptá…Ani v Česku se zahraniční trenéři moc neprosazují. Můj názor je, že německá mentalita se k té česko-slovenské hodí nejlíp. Ta škola je pro nás nejpřijatelnější. Disciplína, důslednost, presink, to platí na naše hráče nejvíc. Trenér u nás výsledky má, tréninky jsou velmi dobré. Po jižanských trenérech, kteří sázeli víc na hravost, se to trošku změnilo.“

Jak pod vaším vedením roste brankář Martin Jedlička, který se v české lize neuchytil a odešel na Slovensko s image problémového hráče?

„Tehdy se nám zranil brankář, který teď dělá dvojku (Benjamin Száras). Dostali jsme tip a vybrali si Martina. Přišel na zkoušku z Mladé Boleslavi. Pikantní je, že on chytal svůj první ligový zápas na Spartě jako kdysi já. Dorazil sem a úplně nevěděl, co chce. Zpočátku se trošku trápil, byly tam nějaké průšvihíčky. Ale začal na sobě pracovat a udělal velký progres. Vypracoval se na pozici jedničky, mají ho rádi trenéři i fanoušci. Z odloženého je zajímavý gólman. V reprezentaci se dostal přes Trmala z Guimaraese, což je velká kvalita.“