Jablonec na Slovensko poletí! Pelta sehnal „vrtulák“, Rada jako na Dukle

Jablonečtí se radují z vyrovnávací branky do sítě Slovácka • Dominik Bakes / Sport

Petr Rada se po posledním zápase sezony opřel i do Václava Jílka • Michal Beránek (Sport)

Špetka dobrodružství čeká Jablonec příští týden při cestě do Dunajské Stredy ke čtvrtečnímu duelu 2. předkola Evropské ligy. Na Slovensko poletí vrtulovým letadlem pro čtyřicet osob, které zajistil klubový boss Miroslav Pelta. „Takhle jsme lítali s Duklou před čtyřiceti lety. Pokud to letadlo čtyřicet let někde stálo a teď má letět, klobouk dolů,“ zasmál se kouč Petr Rada, který původně preferoval cestu autobusem.