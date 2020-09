Jablonecký novic Martinec po tvrdé škole v EL: Druhý gól byl má chyba

Jaké to bylo?

„Je to něco úplně jiného než česká první nebo druhá liga. Hráči jsou víc kvalitní, bylo to znát.“

Bylo to tedy náročnější než proti Baníku nebo Slovácku?

„Určitě. Bylo to ve větším pohybu, v jiném tempu. Česká liga je sice kvalitní, ale Dunajská Streda je silný soupeř. Na této úrovni už nenarazíte na slabší tým.“

Upoutaly vás některé individuality?

„Myslím, že oni hráli dobře týmově. My jsme občas zbytečně zalezli. Když jsme dali na 2:1 i pak na 3:2, máte v hlavách, že nesmíte dostat gól. V podvědomí si říkáte, že to ubráníte, když už jste to otočili. Takové zápasy musíme zvládat, jestliže chceme jít dál. Když dáte v závěru na 3:3, jako se to povedlo Dunajské Stredě, jste v euforii a hraje se vám stoprocentně líp než v tu chvíli nám.“

Vyčítáte si branku na 2:2?

„Samozřejmě, tohle je moje chyba. Snažil jsem se toho hráče přeskočit a vyhrát balon. Jenže v Evropské lize jsou chytří hráči. Tyto momenty zápasy rozhodují. Bohužel, už to nemůžu vrátit. Hrozně mě to mrzí.“

Bude mít vyřazení vliv na další utkání?

„Věřím, že jsme natolik zkušení, aby nás to v průběhu další sezony neovlivnilo. Hned v pondělí máme zápas (v Mladé Boleslavi), pojedeme pro tři body.“