120 minut, 5 gólů, vyřazení. Rada: Mám strach, co to s námi udělá

Nad MOL Arénou blýskal ohňostroj, hráči DAC Dunajská Streda křepčili před hlavní tribunou s nadšenou hordou fanoušků, kteří slavili za plotem. Kapitán Zsolt Kalmár s nimi megafonem zpíval oslavné maďarské chorály, ostatní borci se přidávali a tleskali do rytmu. Slovenský fotbal bouřlivě slaví postup do třetího předkola Evropské ligy, Jablonec končí. Trenér Petr Rada byl z porážky 3:5 skleslý. Není divu, ještě v 85. minutě jeho tým vedl 3:2. Pak ho semlela drtička.

Trenére, jak nesete vyřazení?

„Jsem hodně zklamaný. Když dáme venku tři góly, tak zkušený tým, jaký máme my, by si to měl pohlídat. Byli jsme blízko postupu, šest minut. Tři branky jsme dostali po individuálních chybách. Ty dvě střely v prodloužení byly nádherně trefené. Když jsme vedli, začali jsme hrát moc pasivně. Jen jsme chtěli ubránit výsledek.“

Máte obavy, co s vámi tahle porážka udělá směrem k lize?

„Z toho mám největší strach. Odehráli jsme sto dvacet minut, dostali pět branek a vypadli jsme. Stálo nás to hodně sil. Musíme být hodně na špičkách, aby se nám to nevymstilo v příštích zápasech. Hráči o tom budou přemýšlet, ale nesmí dlouho.“

Co vám řekl zápas o vašich stoperech?

„Je to taky o hráčích před nimi, aby nedopustili ty přihrávky do brejku. Kubista odehrál dobré utkání. Martinec je tady nový, byl to jeho první takový zápas. Udělal chybu před jedním gólem, ale nemůžeme mladého hráče hned odepsat. Hrál na Ramireze, což bylo těžké. Znám ho z Karviné a překvapil mě. Má postavu, je dobrý hlavičkář.“

Viníte z první branky gólmana Hanuše?

„Byla to složitá situace. Chci, aby brankáři stáli výš. Ale ten hráč měl balon u nohy, nemohl nic udělat. Jen ho přehodit, což udělal. Jak už jsem říkal, individuální chyby rozhodly.“

Slušně si vedl mladý útočník Čvančara, že?

„Už s Baníkem byl dobrý, udržel balon. Jsem rád, že je tady. Už toho měl v zápase dost, chtěli jsme udělat změnu. Střídání nám ale hru neoživily jako v předešlých zápasech.“

Zaujaly vás individuality soupeře?

„Defenzivní záložník Schäfer je velmi dobrý hráč. Pak jsou tam Kalmár, Ramirez. Jejich krajní beci Blackman a Davis jsou hodně ofenzivní, ale dá se přes ně chodit. My jsme bohužel ta okýnka nevyužili.“